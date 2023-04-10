為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    國道上有牛！國8台南安定新吉段休旅車車禍 1人輕傷牠喪命

    休旅車與小牛發生撞擊後，車頭嚴重毀損，駕駛輕傷送醫。（台南道路救援（張家班）提供）

    休旅車與小牛發生撞擊後，車頭嚴重毀損，駕駛輕傷送醫。（台南道路救援（張家班）提供）

    2023/04/10 06:26

    首次上稿 00:16
    更新時間 06:26

    〔記者劉婉君／台南報導〕國道8號台南安定新吉路段車道上9日晚上接近10時出現一頭小牛，一輛休旅車閃避不及，先撞上小牛後，再撞上外側的轎車，造成1名乘客輕傷送醫，小牛則傷重不治。至於為何國道上會有牛？國道警方初步懷疑可能是從載運牛隻的貨車上不慎掉落，後續追查釐清肇責中。

    該起事故發生在國道8號西向1.6公里處，當時這頭小牛在車道上逆向行走，行駛在外側車道的休旅車駕駛來不及閃避，先撞到小牛後，再碰撞行駛在內側的轎車，造成休旅車的車頭毀損嚴重，車上女性乘客身上多處擦挫傷送醫，意識清楚。小牛在車禍後躺在地上，嘴角等處滲出血水。

    有目擊者說，事故發生前即看到該頭小牛逆向奔走並報警，沒想到還是發生事故。國道上為什麼會出現小牛，也引起民眾討論。

    國道警察第4公路警察大隊表示，針對牛隻誤上國道部分，將持續追查牛隻來源，通知飼主到案說明，釐清相關肇責，並將依違反道路交通管理處罰條例第84條規定，疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，處所有人或行為人新台幣300元以上600元以下罰鍰。

    在國道8號連續遭到休旅車及轎車撞擊的小牛，躺在地上，傷重不治。（圖由台南道路救援（張家班）提供）

    在國道8號連續遭到休旅車及轎車撞擊的小牛，躺在地上，傷重不治。（圖由台南道路救援（張家班）提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    花蓮客運超速對撞休旅車1死 公總開罰9萬、吊扣牌照3個月
    2023/04/09 15:36

    花蓮客運超速對撞休旅車1死 公總開罰9萬、吊扣牌照3個月
    妹妹騎機車載哥哥撞BMW 哥哥彈飛慘死妹重傷
    2023/04/09 15:07

    妹妹騎機車載哥哥撞BMW 哥哥彈飛慘死妹重傷

    雙星才動工 一橋半價旺到三重大戶
    國1彰化路段死亡車禍！休旅車停輔助車道、人下車遭撞死
    2023/04/09 12:07

    國1彰化路段死亡車禍！休旅車停輔助車道、人下車遭撞死
    對撞墜橋1死4傷原因曝！花蓮客運超速30公里 休旅車雙黃線左轉
    2023/04/09 06:04

    對撞墜橋1死4傷原因曝！花蓮客運超速30公里 休旅車雙黃線左轉
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播