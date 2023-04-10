國道上有牛！國8台南安定新吉段休旅車車禍 1人輕傷牠喪命

休旅車與小牛發生撞擊後，車頭嚴重毀損，駕駛輕傷送醫。（台南道路救援（張家班）提供）

2023/04/10 06:26

首次上稿 00:16

更新時間 06:26

〔記者劉婉君／台南報導〕國道8號台南安定新吉路段車道上9日晚上接近10時出現一頭小牛，一輛休旅車閃避不及，先撞上小牛後，再撞上外側的轎車，造成1名乘客輕傷送醫，小牛則傷重不治。至於為何國道上會有牛？國道警方初步懷疑可能是從載運牛隻的貨車上不慎掉落，後續追查釐清肇責中。

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該起事故發生在國道8號西向1.6公里處，當時這頭小牛在車道上逆向行走，行駛在外側車道的休旅車駕駛來不及閃避，先撞到小牛後，再碰撞行駛在內側的轎車，造成休旅車的車頭毀損嚴重，車上女性乘客身上多處擦挫傷送醫，意識清楚。小牛在車禍後躺在地上，嘴角等處滲出血水。

有目擊者說，事故發生前即看到該頭小牛逆向奔走並報警，沒想到還是發生事故。國道上為什麼會出現小牛，也引起民眾討論。

國道警察第4公路警察大隊表示，針對牛隻誤上國道部分，將持續追查牛隻來源，通知飼主到案說明，釐清相關肇責，並將依違反道路交通管理處罰條例第84條規定，疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，處所有人或行為人新台幣300元以上600元以下罰鍰。

在國道8號連續遭到休旅車及轎車撞擊的小牛，躺在地上，傷重不治。（圖由台南道路救援（張家班）提供）

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