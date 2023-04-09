自稱囡仔昌外甥遭槍擊丟包亡 疑嗆舊識要找對方家人惹殺機

警方查獲丟包徐男的黑色轎車。（圖：民眾提供）

2023/04/09 15:47

〔記者王俊忠／台南報導〕8日凌晨2點半許，有多項前科素行的台南市永康區27歲徐姓男子遭到槍擊，被1輛黑色轎車載到安南醫院急診室門口丟包，醫護人員搶救後仍傷重不治。檢警專案小組在8日即逮到林姓主嫌等3名共犯，據了解徐男疑會打著日前車禍身亡的台南角頭「囡仔昌」劉子賢名號對外嗆聲，還為了支援打架事件與有舊識關係的林嫌在網路嗆要找林的家人，雙方相約談判，引發殺機。

據了解，個性好勇鬥狠的台南永康人徐男最近這幾年都在外地活動，未住在永康家裡，徐男過去曾打著「囡仔昌」劉子賢名號、稱劉是他的舅舅（警方調查徐、劉兩人實際並無血緣關係），在外嗆聲行事，道上兄弟已有一些非議。

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近日徐男又與林姓主嫌在網路摃上，2人針對一次支援打架事件互批支援不力、還指責對方「落跑」，在網路上相互嗆聲，林也不滿徐男習慣性打著「囡仔昌」名號對外靠勢、嗆聲；同時不滿徐男在網路嗆說要處理他的家人，他忍無可忍才於8日凌晨約徐男到永康鹽行的重劃區談判。

據指出，徐男開車帶著小弟與女友到場，徐隻身下車與林嫌一方人馬談判，卻遭對方圍毆打傷，徐急回頭要到車上，林嫌覺得徐男要回車上抄「傢伙」，即先下手為強、對徐男開了數槍，其中1槍打中徐男左胸口，林為減輕罪責，與22歲的林姓友人一起開車把徐男載到醫院門口丟包後離去。

警方於8日清晨在台南歸仁區先查獲涉丟包徐男的轎車，追出借車的22歲周姓男子，周男見警方上門，只好供出車子是借給林姓2嫌犯。林姓2男得知警方已掌握要抓人，找朋友聯絡1位台南市議員，8日晚間由議員帶著2名林嫌到市警局投案、交出1把改造手槍。

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