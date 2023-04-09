台南槍殺丟包命案 死者疑打囡仔昌名號對外嗆聲惹殺機

警方查獲丟包徐男的黑色轎車。（圖：民眾提供）

2023/04/09 12:21

首次上稿 11:52

更新時間 12:21

〔記者王俊忠／台南報導〕8日凌晨兩點半許，有多項前科素行的台南市永康區27歲徐姓男子遭到槍殺，被1輛黑色轎車載送到台南安南區安南醫院急診室門口丟包，醫護人員搶救後仍傷重不治。檢警專案小組在昨天逮到林姓主嫌等3名共犯，警方初步了解徐男疑會打著日前車禍身亡的台南角頭「囡仔昌」劉子賢名號在外嗆聲，並與林嫌在網路互嗆爭執，相約外出談判，引發殺機。

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4月8日凌晨2點半，徐姓男子疑受槍傷遭丟包醫院案，醫院轄區南市警三分局結合刑警大隊、永康、第一、第四及第六分局等單位組成專案小組，並報請台南地檢署檢察官吳梓榕指揮偵辦。8日當天迅速掌握相關嫌犯身分，檢方開出拘票並通報動員所有警力全力追緝，下午先拘提周姓共犯（男、22歲、借車者）到案。

在逃的林姓主嫌（男、28歲）與另名22歲的林姓男共犯自知難逃法網，於昨天晚間7點向專案小組投案，警方同樣以拘票拘提並查獲涉案的1把改造手槍。

專案小組表示，本案於案發後17小時內順利將相關犯嫌拘提到案，並起獲疑似犯案手槍1支。林姓主嫌與徐男雙方疑似因在網路上發生糾紛導致此槍殺命案，惟相關犯案動機及作案過程，專案小組於今天上午訊問雙林嫌犯、持續深入調查，全案訊後會依殺人、槍砲等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

據了解，台南永康人的徐男最近這幾年都在外地，未住在永康家裡，徐男過去曾打著「囡仔昌」劉子賢名號、說劉是他的阿舅（警方調查是無血緣關係），在外嗆聲行事。近日又與林姓主嫌在網路摃上，傳聞徐男要去找林嫌的家人，林嫌不滿徐囂張行徑，兩人相約到永康鹽行1處重劃區談判，不料，徐男慘遭林姓主嫌1槍打中左胸口斃命。林姓主嫌與友人林男再開車載中槍的徐男到安南醫院丟包，醫院並非第一現場。

對於確切的開槍者、徐男與林嫌糾紛是否與囡仔昌有關？徐男一方有無其他友人陪同前往？林姓主嫌與共犯林男、周男3名友人，是否還有其他共犯參與此案？警方強調都會進一步追查。

警方逮獲槍殺丟包命案主嫌28歲林男（前中者）與共犯22歲林男（後中者）。（記者王俊忠攝）

警方查獲涉槍殺徐姓男子的改造手槍。（圖：民眾提供）

警方查獲涉槍殺徐姓男子的改造手槍。（圖：民眾提供）

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