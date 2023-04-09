黑道輓歌／囡仔昌剛走「外甥」也被丟包醫院亡

林姓主嫌曾經在限時動態要找徐男（見圖）出來面對。 （民眾提供）

2023/04/09 05:30

〔記者王捷／台南報導〕台南驚傳槍殺命案，廿七歲徐姓男子昨天凌晨遭人丟包在安南醫院門口，左胸中彈，傷重不治。台南市警第三分局昨晚逮捕林姓主嫌、周姓、林姓共犯三人，查獲疑似凶槍，漏夜偵辦中。

斷掌囡仔昌 也曾被丟包

死者徐男疑為台南角頭「囡仔昌」劉子賢的外甥，劉男本月六日凌晨才在國道彰化路段駕車自撞身亡；劉子賢九年前被學甲八十八槍槍擊案主嫌「紅龜」洪政軍砍斷雙掌後，丟包於醫院外，徐男昨也如同「囡仔昌」當年一樣被人丟包醫院。

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徐男對外皆稱「囡仔昌」是他舅舅，不過警方查詢戶政系統未發覺二人有法律上的親屬關係。外傳徐遭槍擊的原因與「囡仔昌」有關，但林姓主嫌落網前，自錄影片表示與「囡仔昌」無關，是他與徐的個人恩怨。

「外甥」左胸中彈 一槍斃命

昨天凌晨二時許徐男被一輛轎車載來，丟在安南醫院門口後，轎車疾駛離去，民眾發覺男子胸口流血，到急診室呼救，醫護人員赫見男子左胸中彈，經搶救不治，疑遭一槍斃命。

警方調閱監視器，鎖定涉案車輛「以車追人」，昨晨七時許掌握該輛「丟包車」被棄置在歸仁區。警方同時查出死者是徐男，有傷害、妨害自由、組織犯罪等素行紀錄，之前曾在台南永康一帶活動，一度去外縣市發展，最近又回到台南。

警以車追人 三嫌落網

據了解，前幾天徐與南區道上兄弟吵架，向林姓主嫌嗆稱要去他家找人，兩人在臉書上互嗆後，約出外面談判，未料遭槍擊，隨後被林男及林的一名友人載至醫院丟包；警方正進一步釐清全案確切起因與行兇人數。

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