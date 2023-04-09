搜索高雄大帝國舞廳 緝毒犬聞出毒品、舞小姐等4、50人被帶走

橋檢指揮警憲搜索高雄大帝國舞廳，緝毒犬聞出毒品警帶走舞小姐、幹部及舞客驗尿。（讀者提供）

2023/04/09 10:43

〔記者黃良傑／高雄報導〕橋頭地檢署今晨拂曉指揮憲警單位，並調來保三總隊緝毒犬，大舉搜索苓雅區大帝國舞廳，搜索行動直到上午8點多才結束，在包廂內查獲男女客持有咖啡包毒品，為釐清與經紀公司、舞廳關係，帶走4、50名舞小姐、幹部及舞客至北高雄某分局偵訊，據了解，連清潔婦、泊車小弟的手機都被查扣。

據了解，該突擊搜索行動原本欲於前夜發動，主要為了斬斷毒品供應鏈，橋檢指揮高市苓雅、岡山等分局，以及保三總隊、憲兵隊等單位共同展開搜索行動，後因故延後一天發動，因搜索行動出動多單位近百人，持續到上午收網且押帶多人偵訊，舞小姐也魚貫被帶出舞廳外上車，吸引路過民眾好奇觀看。

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檢警憲行動後，有男經紀人不知旗下舞小姐被帶走，因舞小姐未接手機，還以為喝多了沒注意，依時間到舞廳外準備接送時，才知有狀況，不少舞小姐被帶回去驗尿、問訊，只好原車返回。

6年前，高雄檢警和市府也主動開出第一槍，聯合第三方警政欲斷絕毒品供應鏈，大舉搜索高市鳥松區某知名汽車旅館，因該汽旅4年來被查獲10件毒趴，當時警方發現，業者竟提供場所和吸食器供毒蟲使用，甚至承諾會幫忙掩護查緝，市府觀光局出手，廢止業者的營業事業登記證，這也創下全國首例，橋檢此次出手目標疑似在舞廳內部，但檢警均低調不回應。

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