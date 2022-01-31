高雄酒客舞廳消費20萬遭竊 撂球棒隊砸店

警方在案發6小時內，將王姓主嫌等前往舞廳的15人逮捕到案。（民眾提供）

2022/01/31 08:18

〔記者許麗娟／高雄報導〕昨晚（30日）是小年夜，高雄市深夜發生15人前往高雄市苓雅區一家舞廳，其中6人下車持球棒狠砸舞廳大門案件，警方於案發6小時內火速將15人逮捕到案，其中1人為毀損通緝犯。

苓雅分局指出，昨晚10點41分獲報中華四路某舞廳大門遭毀損，員警到場後，發現犯嫌等分別開著8輛車到現場，其中26歲王姓主嫌等6人持球棒下車，對著舞廳大門玻璃狠砸後立即逃逸。

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警方立即成立專案小組逮人，線上巡邏警網於案發10分鍾內，先在四維四路與仁德街口查獲同案26歲巫姓共犯等1車4人，1小時後，在三民區九如二路一帶查獲王姓主嫌、22歲吳姓男子、22歲茹姓男子等3名犯嫌，隨後擴大調閱逾百支監視器以車追人，於6小時內即將將涉案15人全數查緝到案。

王姓主嫌到案後向警方供稱，29日凌晨2點多和2名友人到舞廳飲酒消費，離場後發現手提包內的20萬元遭竊，隨即與1名同行友人返回包廂尋找，與現場舞廳幹部發生衝突，反遭約6名服務人員徒手毆打、丟擲酒杯，因心生不滿，才於昨晚率眾犯案。

經警方調查後，包括王姓主嫌、吳男、茹男，以及20歲黃男、25歲劉男、20歲徐男均坦承有動手毀損店家大門，其餘巫姓等9人為在場助勢之人，當中也意外查獲茹姓男子係毀損通緝犯。

全案詢後除將依刑法妨害秩序、恐嚇、毀損等罪及通緝移請高雄地檢檢察官複訊偵辦外，對於車輛交通違規將依道交條例舉發，另未戴口罩部分依傳染病防治法移請查處。

王姓主嫌等6人犯案用的球棒。（民眾提供）

6名男子持球棒到高雄市1家舞廳砸毀大門。（取自記者爆料網，記者許麗娟翻攝）

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