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    對撞墜橋1死4傷原因曝！花蓮客運超速30公里 休旅車雙黃線左轉

    花蓮客運超速達30公里，與對向休旅車相撞後，衝破橋梁護欄摔到橋下。（警方提供）

    花蓮客運超速達30公里，與對向休旅車相撞後，衝破橋梁護欄摔到橋下。（警方提供）

    2023/04/09 06:04

    首次上稿 4/8 17:18
    更新時間 4/9 06:04

    相關新聞連結：
    花蓮客運與休旅車對撞後翻落橋下 1死4傷

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕一輛花蓮客運公車週六（8日）早上在台11線花蓮豐濱鄉深橋段與休旅車對撞，翻落橋下，造成1死4傷。警方初步查出，當時疑似休旅車違規跨越雙黃線、逆向搶快要左轉，直行的公車也超速，在限速時速60公里路段飆到90，閃避不及相撞。死者身分後來傳出是豐濱鄉靜浦村長黃建治的妹妹，村長趕到醫院難過地說，妹妹今天搭公車返家卻搭到這班車「真的無法接受」！警方說，2駕駛訊後被依過失致死罪嫌送辦。

    55歲的黃姓婦人因工作關係，平日住花蓮，週六早上搭花蓮客運要回靜浦村老家，不料公車在距離靜浦村20公里外的台11線豐濱村深橋，與對向北上車道要左轉的休旅車相撞，花蓮客運左前車頭被撞加上要閃避，車子往道路外側衝破橋梁護欄，整台車翻落深達3層樓的溪谷。

    靜浦村長妹妹 放假坐公車回老家遇死劫

    黃姓婦人座位在車子右後方，車窗玻璃破掉，黃婦摔出車外，掉落下方3層樓深度溪谷，當時車上6人包括司機及乘客已有5人陸續被送上救護車，只剩她仍未被救起，消防局出動特搜人員把她從溪谷救出，不過，她被救起時已失去呼吸心跳，送到花蓮醫院豐濱原住民分院急救仍宣告不治。

    黃婦的哥哥是豐濱鄉靜浦村長黃建治，得知消息趕到花蓮醫院豐濱分院時相當悲傷，他說，妹妹獨力撫養的4個孩子都長大了，平常在餐廳工作，今天週六，她一早就搭公車要回靜浦村老家，卻發生這樣的事，家人都無法接受！

    警方調查，與客運對撞的休旅車駕駛是21歲柯姓男大生，家住新北市，與同學7人分乘2台車到花蓮露營。車禍當時柯男開著休旅車正要左轉進露營區，但事故路口有劃設雙黃線、禁止左轉，「左轉車已違規跨越雙黃線」，警方調到柯男車上行車紀錄器，發現他不只是違規超越雙黃線，甚至搶快左轉還逆向行駛才會撞客運車，柯男幸運無傷，酒測值0，同車陳姓同學則輕傷送醫。

    警方更發現，台11線47.7公里處是寬闊直路，限速60公里，不過，調閱客運行車紀錄裝置，發現時速飆到90公里，超速30公里，客運左前車頭撞上休旅車後，再衝破深橋護欄翻落溪谷，造成1死2重傷2輕傷。

    男大生駕駛的休旅車違規跨越雙黃線、逆向搶快要左轉，與對向疾駛而來的花蓮客運公車撞上，車頭全毀。（警方提供）

    男大生駕駛的休旅車違規跨越雙黃線、逆向搶快要左轉，與對向疾駛而來的花蓮客運公車撞上，車頭全毀。（警方提供）

    花蓮客運撞破台11線深橋護欄，墜落3層樓深溪谷。（豐濱鄉公所提供）

    花蓮客運撞破台11線深橋護欄，墜落3層樓深溪谷。（豐濱鄉公所提供）

    花蓮客運衝破橋梁護欄，墜落溪谷。（警方提供）

    花蓮客運衝破橋梁護欄，墜落溪谷。（警方提供）

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