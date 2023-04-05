闖紅燈噴1800不服 前資深司法官打官司2連敗定讞

黃姓前資深司法官不服交通裁罰上訴，被高雄高等行政法院判決敗訴並定讞。（記者鮑建信攝）

2023/04/05 23:58

〔記者鮑建信／高雄報導〕黃姓前資深司法官闖紅燈，被警方開罰1800元，他認為，騎機車行經交岔路口時前方是綠燈，他左轉不算闖紅燈，屬不遵守號誌，應處更輕罰金。高雄高等行政法院調閱監視畫面，認定他紅燈越線左轉，仍判他敗訴，全案定讞。

2020年7月間下午，黃男騎機車行經高雄市三多路、桂林街，因有「駕車行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈」違規行為，被警方逕行舉發，依道路交通管理處罰條例第53條第1項、第63條第1項第3款規定開罰1800元。

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黃男向高雄地院提起行政訴訟被駁回後，轉而向高等法院高雄分院上訴，要求撤銷罰單。

他說，事故當時他並未直行「闖紅燈」，而是左轉（前方為綠燈）行駛，應是違反道路交通管理處罰條例第60條第2項第3款「不遵守道路交通標誌、標線、號誌之指示」，應處900元以上、1800元以下。

他又說，依一般人理解，前方為紅燈仍貿然直行始為「闖紅燈」，右轉非闖紅燈（另有明文明確處罰）。同理，左轉當然亦非闖紅燈，認為開罰法條有誤。

院方調閱監視器畫面，紅燈亮起後25.5秒，黃男的機車越過停止線，在26.7秒時仍繼續行駛，進入路口並跨越行人穿越道，顯已違反駕駛人應遵守燈光號規定，黃男所辯不足採，判決上訴駁回並定讞。

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