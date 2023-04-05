被狗咬傷和解收錢女卻不撤告 法院判飼主免刑

新北地院。（資料照）

2023/04/05 14:23

〔記者王定傳／新北報導〕孫姓女子2020年間遭狗狗咬傷，造成右腳踝紅斑傷害，她氣憤提告，飼主蘇姓女子被依過失傷害罪起訴，雙方後來和解，蘇女賠償，但孫女卻未依照依約撤回告訴，新北地院法官認為，蘇女已履行完畢，孫女卻遲未撤回告訴，致蘇女需受刑事追訴處罰，實與一般國民法律感情不符，且本案情節尚屬輕微，顯可憫恕，縱依刑法第59條規定減輕其刑仍嫌過重，因此依刑法61條規定判免刑。

2020年12月3日晚間6時許，蘇女隨意放行狗狗，也未給予牽繩或其他安全措施，避免犬隻咬傷他人，致狗狗咬傷搭乘機車行經蘇女住處附近的孫女右腿，受有右腳踝紅斑傷害。

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偵辦時，蘇女否認犯行，辯稱她的狗狗不會咬人，但檢方勘驗監視器確認狗狗貼近乘坐在機車後座的孫女右腿，且蘇女家中還張貼：「家有惡犬會咬人」、「注意後腿」，依過失傷害罪嫌起訴蘇女。

審理時，蘇女認罪，並與孫女調解成立並依約履行完畢，孫女起初表示會盡快撤回刑事告訴，之後則均未接聽電話；法官認為，蘇女已履行完畢，孫女卻遲未撤回告訴，致蘇女需受刑事追訴處罰，實與一般國民法律感情不符，且本案情節尚屬輕微，顯可憫恕，縱依刑法第59條規定減輕其刑仍嫌過重，因此依刑法61條規定判免刑。

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