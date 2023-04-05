南投清明連假連5起登山意外 直升機吊掛救南三段高山症山友

陳姓山友（左二）發生高山症，今天搭直升機下山到花蓮就醫。（空勤總隊提供）

2023/04/05 14:12

〔記者謝介裕、花孟璟／綜合報導〕南投縣又傳登山意外，50多歲的陳姓男子從花蓮瑞穗登山口出發，挑戰有「終極縱走路線」之稱的南三段，今上午10時許，來到海拔標高3412公尺的天南可蘭山時，因高山症暈眩、嘔吐致全身無力、癱軟，南投縣消防局接獲通報後，除調派信義、玉山等消防分隊人員前往救援外，也申請空勤直升機奧援，並在上午11點半左右，克服天候因素，順利將患者吊掛成功送醫救治。

南投縣消防局說，南三段與馬博橫斷、奇萊東稜及干卓萬山，同為百岳縱走的4大障礙路線，其中，南三段深入中央山脈偏遠山區，全程超過3000公尺的高山至少10座以上，加上未被劃入國家公園範圍，困難度遠超過上述3條路線，所以在山岳界有「終極縱走路線」之稱。

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陳男一行20人，4月1日從花蓮瑞穗登山口入山，預計4月9日從南投縣信義鄉東埔地區下山，惟陳男因高山症全身癱軟無法行動，南投縣消防局接獲報案後，也火速展開救援勤務。

57歲陳姓山友走丹大東郡橫斷，因高山症發作出現嘔吐、頭痛，今天早上駐地花蓮的空勤總隊第一大隊第三隊接獲南投縣消防局申請後，派黑鷹直升機將男子送到花蓮就醫，由於海拔高度降低，男子回到平地後已能自己走下飛機，由消防局救護車送醫。

編號NA-711的黑鷹直升機今天上午起飛，11點40分抵達目標區實施空中偵察確認目標、進行馬力檢查、風險評估及救援提示之後，搜救員吊掛垂到地面協助患者檢傷評估，11點48分將患者吊掛上直升機，中午12點11分在花蓮德興棒球場落地並安排送醫。

消防人員說，救援的直升機是從花蓮機場起飛的，起初雲霧還是很濃厚，但之後太陽露臉，雲霧也才逐漸散去，才得以順利透過吊掛方式將人救下山，也感謝老天爺的幫忙。

清明連假5天以來，南投縣連同此案已發生5起登山意外，平均1天1起山域事故，令消防人員忙到不可開交，也再度提醒民眾登山前，一定要對攀登路線及本身健康狀況都做好評估，類似意外才可避免發生。

攀登南三段的陳姓山友因高山症癱軟在營地等待救援情形。（圖由南投縣消防局提供）

南三段地形險峻而有「終極縱走路線」之稱，圖為消防人員冒險挺進救援情形。（資料照，南投縣消防局提供）

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