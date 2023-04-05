南投酒駕累犯名單驚見「朱寶珍」 前竹山鎮長︰同名同姓不是我

南投縣前竹山鎮長朱寶珍（左2）在鎮長卸任後，常與竹山獅子會成員一起做公益。（資料照）

2023/04/05 11:59

〔記者謝介裕／南投報導〕台中區監理所又公布10年內2次以上酒駕或拒測違規再犯者，南投縣共有77人上榜，其中還驚見前竹山鎮長「朱寶珍」的名字，更引發外界關注，最後也證實此人並非朱鎮長，只是同名同姓罷了！

現年60多歲的前竹山鎮長朱寶珍，在連任鎮長8年任期屆滿卸任後，便常與竹山獅子會成員一起投入關懷弱勢、急難救助等公益活動，因與他同名同姓的人不多，以致親朋好友看到監理單位公布酒駕或拒測違規的再犯名單中有「朱寶珍」3個字，也難免會打個電話關心一下。

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朱寶珍再次強調，被監理單位公布的「朱寶珍」與他無關，也藉此呼籲民眾絕不可心存僥倖，一定要遵守「酒後不開車、開車不喝酒」的法規，才是確保交通安全之道。

南投縣警察局交通隊指出，10年內2次以上酒駕或拒測違規再犯者，公布其姓名、照片及違規事實的酒駕新法，於去年3月31日開始實施，此次被公布的違規者，共有77人，距上次公布的59人，僅短短1個月時間又增加18人，也令警方不禁感嘆表示，難道是罰不怕？

依道路管理處罰條例規定，初犯者，拒絕酒測吊銷駕照，3年內不得考領外，還要被罰18萬元罰鍰、且當場移置保管汽機車，並強制參加道路交通安全講習，再犯者，前次處罰金額再加18萬元就是36萬、3犯者54萬、4犯者72萬元，以此累計且無上限，值得民眾正視。

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