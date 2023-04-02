為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    「喝超過兩手」！清明連假首日就開喝 台中男大生遇警糗了

    因應清明連假，台中市第二分局展開取締酒駕大執法。（圖由警方提供）

    因應清明連假，台中市第二分局展開取締酒駕大執法。（圖由警方提供）

    2023/04/02 13:03

    〔記者許國楨／台中報導〕因應5天清明連假，為避免酒駕肇事發生，台中市第二分局連假前就展開為期7天的取締酒駕大執法，結果首日凌晨就查獲兩起都是大學生酒後騎車案，其中一名男大生被攔下時很誠實，坦認「喝超過兩手（12罐）」啤酒，還天真問「吹一吹就可以走了嗎」結果酒測值超標甚多，還是吃上公危官司。

    二分局指出，5天連續清明節假期，民眾除了掃墓，親友聚會及旅遊機率大增，為不讓酒駕有機可趁，該分局自3月30日晚間起至4月5日止，連續7天執行「取締酒後駕車大執法」，採取「封閉式路檢勤務」，增加擴大臨檢專案等項目，另外更增加24小時不間斷小蜜蜂式巡邏，主動出擊，藉此捍衛廣大用路人權益，讓大家連假安心出遊。

    首日4月1日凌晨即查獲2件酒後駕車案件，其中20歲張姓女大生稱與朋友聚會時喝了一罐啤酒，凌晨3時許返回租屋處時，被警方查獲，經酒測值高達0.32毫克；另19歲的吳姓男大生，則是趁著連假與友人飲酒狂歡，散場後凌晨5時返回宿舍途中，因騎車搖晃行車不穩被員警攔查。

    當時員警問他「有喝酒嗎？」，吳生也很誠實坦認「有喝，應該超過兩手（12罐）啤酒」，還天真問「吹一吹就可以走了嗎」，結果酒測值竟高達0.42毫克，明顯超過法定標準值甚多，訊後這兩名大學生都被依公共危險罪嫌送辦。

    二分局呼籲，連假期間，警察除了增加取締酒後駕車等違規行為執法強度，「行人正義大執法」也將同步持續，民眾駕駛汽機車行經路口務必要「停讓行人」，避免受罰，另也提醒民眾不要疏忽「隔日宿醉」，隔日宿醉同樣會嚴重影響駕駛時判斷力與反應能力，酒測值也可能會超標，宿醉也等同酒駕，酒後勿駕車，才是平安返家之道。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    男大生騎車搖晃被員警攔下。（圖由警方提供）

    男大生騎車搖晃被員警攔下。（圖由警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    夫酒駕載妻肇事 妻為車主一併受罰扣照申訴無效
    2023/04/02 11:23

    夫酒駕載妻肇事 妻為車主一併受罰扣照申訴無效
    北市公車司機酒駕追撞機車被開除 市府開罰大南客運9萬
    2023/04/01 15:47

    北市公車司機酒駕追撞機車被開除 市府開罰大南客運9萬

    青埔A18核心靜巷宅「菁美學」高坪效獲好評
    貨車司機酒駕撞車傷人吃罰單 法官認定車速過快、與酒駕無關撤罰
    2023/03/30 19:00

    貨車司機酒駕撞車傷人吃罰單 法官認定車速過快、與酒駕無關撤罰
    酒後吃消夜拒攔查狂逃！男違規17次恐噴4萬9 比酒駕罰更多
    2023/03/30 17:11

    酒後吃消夜拒攔查狂逃！男違規17次恐噴4萬9 比酒駕罰更多

    夢時代美人節 最高回饋25%
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播