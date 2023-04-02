「喝超過兩手」！清明連假首日就開喝 台中男大生遇警糗了

因應清明連假，台中市第二分局展開取締酒駕大執法。（圖由警方提供）

2023/04/02 13:03

〔記者許國楨／台中報導〕因應5天清明連假，為避免酒駕肇事發生，台中市第二分局連假前就展開為期7天的取締酒駕大執法，結果首日凌晨就查獲兩起都是大學生酒後騎車案，其中一名男大生被攔下時很誠實，坦認「喝超過兩手（12罐）」啤酒，還天真問「吹一吹就可以走了嗎」結果酒測值超標甚多，還是吃上公危官司。

二分局指出，5天連續清明節假期，民眾除了掃墓，親友聚會及旅遊機率大增，為不讓酒駕有機可趁，該分局自3月30日晚間起至4月5日止，連續7天執行「取締酒後駕車大執法」，採取「封閉式路檢勤務」，增加擴大臨檢專案等項目，另外更增加24小時不間斷小蜜蜂式巡邏，主動出擊，藉此捍衛廣大用路人權益，讓大家連假安心出遊。

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首日4月1日凌晨即查獲2件酒後駕車案件，其中20歲張姓女大生稱與朋友聚會時喝了一罐啤酒，凌晨3時許返回租屋處時，被警方查獲，經酒測值高達0.32毫克；另19歲的吳姓男大生，則是趁著連假與友人飲酒狂歡，散場後凌晨5時返回宿舍途中，因騎車搖晃行車不穩被員警攔查。

當時員警問他「有喝酒嗎？」，吳生也很誠實坦認「有喝，應該超過兩手（12罐）啤酒」，還天真問「吹一吹就可以走了嗎」，結果酒測值竟高達0.42毫克，明顯超過法定標準值甚多，訊後這兩名大學生都被依公共危險罪嫌送辦。

二分局呼籲，連假期間，警察除了增加取締酒後駕車等違規行為執法強度，「行人正義大執法」也將同步持續，民眾駕駛汽機車行經路口務必要「停讓行人」，避免受罰，另也提醒民眾不要疏忽「隔日宿醉」，隔日宿醉同樣會嚴重影響駕駛時判斷力與反應能力，酒測值也可能會超標，宿醉也等同酒駕，酒後勿駕車，才是平安返家之道。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

男大生騎車搖晃被員警攔下。（圖由警方提供）

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