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    北市公車司機酒駕追撞機車被開除 市府開罰大南客運9萬

    劉姓公車司機酒駕追撞機車騎士被開除。（記者劉慶侯翻攝）

    劉姓公車司機酒駕追撞機車騎士被開除。（記者劉慶侯翻攝）

    2023/04/01 15:47

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕大南客運劉姓司機昨午飲酒後出車載客，行經北市北投區一處路口追撞停紅燈的機車騎士，員警到場發現司機酒測值高達每公升1.33毫升，依公共危險罪嫌移送法辦。台北市公共運輸處大為震怒，認為業者未落實人車的管理，依據《公路法》直接處以最高9萬元罰鍰，客運業者也開除該司機。

    公運處科長郭献文表示，酒駕零容忍、絕對從重處分，依照規定酒測值超過0.25MG/L就會觸犯違反公共危險罪，該司機酒測值比起法定超過4、5倍之多，等於人已經喝到爛醉，這太誇張了、很嚴重的，沒顧及乘客的安全，大南客運明顯未善盡人員與車輛管理之責，依照《公路法》重罰9萬元。

    郭献文說，他到場實地了解發現業者未落實出車前的酒測，且車輛鑰匙保管也不確實，當天同輛公車的一名司機出車回到調度站後沒把鑰匙交回、插在車上，肇事的劉姓司機中午休息時間疑似喝了藥酒，沒有做酒測就直接出車，站管人員也沒要求酒測。

    郭献文強調，這起事故歸責於大南客運沒有落實人車管理，目前除了開罰大南客運，公運處也輔導要求業者提出改善作為，每日必須回報所有司機出車前的酒測紀錄，至少維持一個月的時間，公運處持續觀察業者後續改善情形。肇事司機因酒測被警方開罰10萬元，並吊銷駕照，因此大南客運也已經開除該名司機。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    大南客運劉姓司機飲酒後出車載客，還追撞停等紅燈的機車騎士，北市府重罰大南客運9萬元，圖為大南客運場站，非肇事公車。（記者蔡亞樺攝）

    大南客運劉姓司機飲酒後出車載客，還追撞停等紅燈的機車騎士，北市府重罰大南客運9萬元，圖為大南客運場站，非肇事公車。（記者蔡亞樺攝）

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