高雄鬧區1.5公尺長眼鏡蛇 悠哉鑽進轎車內

1.5m眼鏡蛇鑽進轎車內，被捕蛇專家捕獲。（讀者提供）

2023/04/05 08:31

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市楠梓區昨天一名正在咖啡店內喝咖啡的民眾，目擊了一條巨蛇悠哉地沿著人行道爬進某民宅前停放的轎車內，這一幕讓享受濃郁咖啡的民眾傻眼，立即打電話給警方求助，經捕蛇專家捕獲，初步檢視是一條1.5m長有毒眼鏡蛇！

4月2日16時許，楠梓分局翠屏派出所獲報楠梓區加仁路某處「有蛇出沒」，立即派遣員警到場管制並通報農業局等單位到場「捉蛇」，員警趕抵時，一條近1.5公尺長的蛇正躲在民宅前的汽車內，幸虧發現即時，沒有無辜路人被咬傷。

請繼續往下閱讀...

當時巨蛇沿著人行道爬進轎車前引擎蓋內，員警到場後，先向附近民眾確認蛇所在位置，除聯絡車主到場外，員警也在現場管制，避免不知情的路人無辜被咬，在等待的過程中，巨蛇一度竄出車外，員警與路人見狀連忙敲擊地面發出聲響，成功將蛇「圍捕」於車內。

農業局委外捕蜂捉蛇廠商到達現場，打開引擎蓋一度找不到巨蛇躲藏之處，後來靠著員警所配備的手電筒，成功將蛇引出，徒手一抓放入網中，一旁圍觀民眾紛紛驚呼，初步檢視該蛇可能是具有毒性的眼鏡蛇，詳細物種仍要帶回鑑定，幸虧民眾發現得早，警察即時到場管制，才沒有發生民眾被咬傷的情事。

目擊了一條巨蛇悠哉地沿著人行道爬進某民宅前停放的轎車內。（讀者提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法