龍潭分隊消防體驗營超刺激！明天還有一場 採現場報名

桃園市龍潭消防分隊舉辦消防宣導體驗營，以橫渡、滑降體驗最刺激。（龍潭分隊提供）

2023/04/04 19:57

〔記者李容萍／桃園報導〕今年春雨少，天乾物燥，易使山林田野因些許火星致生火災，桃園市政府消防局第四大隊龍潭分隊今、明兩天上午9至12時（採現場報名）舉辦消防宣導體驗營，除了清明掃墓宣導專區，還有射水、地震、橫渡體驗區，以及滅火器操作區、CPR操作及救護宣導區、住宅防火對策2.0專區、消防衣著裝體驗、消防車輛及器材展示區，今天共吸引400位親子參與，使整個活動現場熱鬧歡樂。

龍潭分隊長郭明忠表示，有別於其他消防分隊，龍潭分隊廳舍旁設置兩座鋼構訓練塔，可提供完整、齊全的消防戰技訓練，參與親子一起學習CPR救護操作及認識住警器解說宣導，並體驗橫渡、滑降，小朋友首次體驗感受拉繩救人過程，均驚呼好刺激。

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郭明忠表示，這次體驗營宣導防災觀念，以射水、地震和橫渡體驗和滅火器操作、CPR演練最受歡迎，也留下深刻印象，更對掃墓不燒雜草、不隨意丟菸蒂、不燃放爆竹、不讓冥紙飛、記得撲滅餘燼、記得隨手收垃圾「四不二記得」口訣有更多認識。

另外，龍潭分隊上月辦理龍潭區各國小「清明掃墓四不二記得」創意徵圖活動，針對清明掃墓防災，由小朋友發揮創意發想繪畫，各校選出前3名作品於朝會時表揚，該分隊將得獎作品完成掃描後排版，製成2幅大帆布於這兩天的宣導體驗營掛出展示。

桃園市龍潭消防分隊舉辦消防宣導體驗營，圖為地震體驗。（龍潭分隊提供）

龍潭消防分隊辦理龍潭區各國小「清明掃墓四不二記得」創意徵圖活動得獎作品。（龍潭分隊提供）

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