上千親子體驗救災 黃偉哲：快過年防火防疫不放鬆

民眾、親子體驗消防瞄子射水滅火的情境。（記者王俊忠攝）

2022/01/16 16:28

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市消防局擴大宣導119消防節，16日在消防局後方廣場舉行大型消防體驗活動，眾多家長帶著孩子到場體驗射水滅火、高空水兵橫渡、地震屋等多項模擬救災活動，吸引上千民眾與會。南市長黃偉哲提醒快要過農曆年了，在防火救災、防疫工作上，民眾千萬不能放鬆！

黃偉哲與南市消防局長李明峯並頒獎給2021年度台南多位績優警、義消同仁，表揚他們對消防工作的犧牲奉獻及優異表現。

請繼續往下閱讀...

年關將近、天乾冷物燥，使用火源機會增加，南市消防局為防範火災意外事故發生及提醒民眾對火災災害預防的重視，選擇於16日在該局後方廣場舉辦消防體驗活動、拉近與民眾距離。

李明峯表示，此次活動邀請卡通主角羅伊、安寶擔任活動代言人，活動內容包括消防闖關體驗、親子趣味競賽、表演活動、消防英雄頒獎及摸彩送好禮。現場提供消防體驗及器材展示介紹，並搭配轄區機關團體創意宣導表演，以多元、活潑、趣味性的宣導方式展現，達到寓教於樂。

消防局說，活動地點在消防局防災教育館，該局特別開放許多館內設施，如地震體驗屋、水兵橫渡體驗、暴風雨體驗室等。希望民眾藉由此次活動體驗，提升災害預防觀念及火災發生初期的搶救應變能力。

黃偉哲指出，今年的消防體驗活動人山人海，顯示民眾重視防火防災，因為還有兩週快過年了，台南防火防災與防疫都不能放鬆。因為近來北部確診武肺案例多，又快過年，北部會有一些返鄉人潮，台南想要守住零確診關口，這些北部返鄉人潮一定要戴好口罩、勤洗手、做好實聯制，在外保持安全社交距離。

民眾、親子體驗驚險的高空水兵橫渡。（記者王俊忠攝）

台南市長黃偉哲（右一）與消防卡通主角和民眾、親子同樂。（記者王俊忠攝）

台南市長黃偉哲（前排左四）與消防局、民代共同表揚表現優異的警、義消人員。（記者王俊忠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法