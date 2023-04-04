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    領養毛小孩卻棍棒打死、熱水淋燙 無良狠男下場出爐

    台中后里動物之家收容的待領養毛小孩。與新聞事件無關。（資料照）

    台中后里動物之家收容的待領養毛小孩。與新聞事件無關。（資料照）

    2023/04/04 14:48

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市許姓男子多次透過相關臉書社團領養犬隻，不但未投注愛心飼養還狠心虐殺，僅因與同居女友吵架，就將氣出在領養的小狗，狠心拿木棍活活打死棄置，另許男也被查出剛領養小狗，當天回家洗澡故意用熱水淋燙，害牠全身7成嚴重燙傷、大量脫毛，案經檢方偵結，最近依違反動物保護法起訴。

    據查，34歲許男和魏姓女友在中市龍井區租屋同居，2020年3月起就多次透過臉書社團向他人領養小狗，2021年3月間，許男因為和魏女發生口角，又發現才領養黃色米克斯犬「阿肥」隨地大小便，一時氣憤竟當場拿棍棒活活打死阿肥，接著將屍體裝入麻布袋中，任意棄置在租住處附近的空地。

    警方獲報同年11月15日持搜索票到場搜索，當場在該麻布袋中發現「阿肥」遺體，檢警也查出，許男在2021年4月8日，向彰化某民眾領養黑色米克斯犬、黃色米克斯犬各一隻，當天下午帶回家洗澡時，竟故意用熱水淋燙黑色米克斯犬，造成牠頭頂、背部、四肢及尾部都有2至3度燙傷且大量脫毛，面積甚至高達70％。

    檢方認為，許男分以棍棒打死、用熱水淋燙2隻黑色米克斯犬，事證明確，全案最近偵結，依違反動保法提起公訴；據了解，許男涉犯動保法第25條規定，宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科2萬以上、200萬以下罰金。

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