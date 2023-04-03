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    員山民宅清晨火警 消防人員救出2人 幸無傷亡

    員山鄉民宅今晨發生火災，消防人員進入火場救出2人，幸未造成傷亡。（宜蘭縣消防局提供）

    員山鄉民宅今晨發生火災，消防人員進入火場救出2人，幸未造成傷亡。（宜蘭縣消防局提供）

    2023/04/03 10:09

    〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣員山鄉員山路2段一處兩層樓民宅，今天凌晨發生火災，兩名民眾受困，消防人員進入火場救出兩人，幸未造成傷亡。

    宜蘭縣政府消防局救災救護指揮中心今天凌晨4時57分接獲民眾報案，員山路二段民宅生火災，冒出濃煙。縣消防局立即出動宜蘭、員山、大同分隊及第一大隊消防車7輛、救護車4輛、後勤車2輛及消防、義消人員共計45名前往搶救。

    消防人員到達現場發現2樓竄出陣陣濃煙，旋即展開水線部署執行滅火搶救，同時另一組救災人員進入室內執行人命救助。員山分隊長吳嘉慶率領消防人員於1樓後段房間，發現行動不便的屋主、69歲黃姓男子坐於椅子上，意識清醒，立即將之救出。

    吳嘉慶詢問還有其他家人居住嗎？黃男表示，弟弟有上2樓滅火。但此時2樓前段火勢猛烈，救災人員不顧危險，在水線防護下進入2樓救援，搜救時發現67歲屋主弟弟受困2樓後陽台，還好意識清楚，由搜救人員順利救出，2人被救出均未受傷，拒絕送醫。

    消防人員在到達現場5分鐘內，即控制火勢，並於短時間將受困人員救出，火勢於5時24分撲滅；火災造成2樓房間部分燒毀，起火原因及損失調查中。

    員山鄉民宅今晨發生火災，消防人員進入火場救出2人，幸未造成傷亡。（宜蘭縣消防局提供）

    員山鄉民宅今晨發生火災，消防人員進入火場救出2人，幸未造成傷亡。（宜蘭縣消防局提供）

    員山鄉民宅今晨發生火災，消防人員進入火場救出2人，幸未造成傷亡。（宜蘭縣消防局提供）

    員山鄉民宅今晨發生火災，消防人員進入火場救出2人，幸未造成傷亡。（宜蘭縣消防局提供）

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