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    新竹跆拳道女教練涉不當管教 市府開罰並要求停權撤除教練證

    新竹市跆拳道女教練傳出不當管教，致學童臀部嚴重瘀青，新竹市府表示，對女教練最高可開罰60萬並得公布姓名。（照片取自臉書社群）

    新竹市跆拳道女教練傳出不當管教，致學童臀部嚴重瘀青，新竹市府表示，對女教練最高可開罰60萬並得公布姓名。（照片取自臉書社群）

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    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市東區某跆拳道道館傳出女教練不當管教、導致學童臀部嚴重瘀青及心靈受創情事，經家長在臉書披露公布女教練惡行後，市府社會處今晚表示，已介入調查，經評估擬依違反《兒童及少年福利與權益保障法》97條違反第49條第1項，處新臺幣6萬元以上60萬元以下罰鍰，並得公布女教練姓名或名稱。另教育處也函示相關單位議處，要求停權撤除教練證，並通報全國各縣市停止教練教學權。

    社會處表示，3月10日接獲警察局通報疑似兒虐案件，社工便聯繫家長安排家庭訪視，但因案家疑似家庭成員有人確診及身體因素，希望社工3月22日晚間進行訪視，因案件涉及個資及業管事項，同步通報教育處，並啟動輔諮關懷。

    社會處評估，因跆拳道館教練對該生已造成傷害，為避免其他兒少繼續遭受不當對待，擬依《兒童及少年福利與權益保障法》49條對教練進行調查，並依97條規定違反第49條第1項各款規定之一者，處新臺幣6萬元以上60萬元以下罰鍰，並得公布其姓名或名稱。

    教育處指出，3月22日接獲該生疑遭不當管教，便啟動校安通報，也電洽新竹市跆拳道委員會總幹事，函示相關單位議處，並要求該名教練停止所有教學活動、將勒令該館停止營業。倘查證屬實，該教練將被停權撤除教練證，並通報全國各縣市停止教練教學權。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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