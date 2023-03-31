國民黨籍竹縣議員陳德木、鄉代羅瑞珠涉賄選 新竹地院判當選無效

國民黨籍新竹縣議員陳德木因涉及賄選案，今年初被新竹地方法院判決有期徒刑3年8月，民事一審今天宣判當選無效。 （擷取自新竹縣議會網站）

2023/03/31 19:02

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國民黨籍的新竹縣議員陳德木與湖口鄉民代表羅瑞珠，因涉及賄選案，經新竹地檢署提出當選無效之訴，新竹地方法院一審今天針對民事部分宣判陳、羅兩人均當選無效，其中陳德木刑事部分，今年初已被判決有期徒刑3年8月；對此，陳德木和羅瑞珠受訪都說，等收到判決書後，再思考是否提起上訴。

新竹縣選委會表示，依「公職人員選舉罷免法」第74條規定，當選無效判決確定，其缺額由落選人依得票數的高低順序遞補。

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新竹地檢署表示，新竹縣湖口鄉議員當選人陳德木現金買票案，由檢察官張馨尹指揮新竹縣警方和調查站共同偵辦，該案在去年11月10日執行搜索、訊問、聲請羈押獲准，同月23日提起公訴，全案因蒐證齊備，陳移審後繼續羈押，新竹地院在今年1月19日判決陳對於有投票權人交付賄賂罪，處有期徒刑3年8月。

檢方指出，湖口鄉民代表羅瑞珠等人現金買票案，於投票日後始有具體情資，但經檢察官黃嘉慧指揮新竹縣調查站、新湖警分局積極查證，去年12月15日執行傳訊，同月21日偵結提起公訴，刑事部分現由新竹地院審理中。

檢察長張介欽強調，賄選者不但要面臨國家嚴厲的刑罰制裁，且不得享有當選結果，地檢署將持續捍衛「公平選舉、杜絕不法」的核心目標，也呼籲國人一起為營造公平、公正、清新的選舉環境。

國民黨籍新竹縣湖口鄉民代表羅瑞珠，因涉及賄選案，經新竹地檢署提出當選無效之訴，新竹地方法院今天宣判當選無效。（擷取自湖口鄉民代表會網站）

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