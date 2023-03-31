為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    國民黨籍竹縣議員陳德木、鄉代羅瑞珠涉賄選 新竹地院判當選無效

    國民黨籍新竹縣議員陳德木因涉及賄選案，今年初被新竹地方法院判決有期徒刑3年8月，民事一審今天宣判當選無效。 （擷取自新竹縣議會網站）

    國民黨籍新竹縣議員陳德木因涉及賄選案，今年初被新竹地方法院判決有期徒刑3年8月，民事一審今天宣判當選無效。 （擷取自新竹縣議會網站）

    2023/03/31 19:02

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕國民黨籍的新竹縣議員陳德木與湖口鄉民代表羅瑞珠，因涉及賄選案，經新竹地檢署提出當選無效之訴，新竹地方法院一審今天針對民事部分宣判陳、羅兩人均當選無效，其中陳德木刑事部分，今年初已被判決有期徒刑3年8月；對此，陳德木和羅瑞珠受訪都說，等收到判決書後，再思考是否提起上訴。

    新竹縣選委會表示，依「公職人員選舉罷免法」第74條規定，當選無效判決確定，其缺額由落選人依得票數的高低順序遞補。

    新竹地檢署表示，新竹縣湖口鄉議員當選人陳德木現金買票案，由檢察官張馨尹指揮新竹縣警方和調查站共同偵辦，該案在去年11月10日執行搜索、訊問、聲請羈押獲准，同月23日提起公訴，全案因蒐證齊備，陳移審後繼續羈押，新竹地院在今年1月19日判決陳對於有投票權人交付賄賂罪，處有期徒刑3年8月。

    檢方指出，湖口鄉民代表羅瑞珠等人現金買票案，於投票日後始有具體情資，但經檢察官黃嘉慧指揮新竹縣調查站、新湖警分局積極查證，去年12月15日執行傳訊，同月21日偵結提起公訴，刑事部分現由新竹地院審理中。

    檢察長張介欽強調，賄選者不但要面臨國家嚴厲的刑罰制裁，且不得享有當選結果，地檢署將持續捍衛「公平選舉、杜絕不法」的核心目標，也呼籲國人一起為營造公平、公正、清新的選舉環境。

    國民黨籍新竹縣湖口鄉民代表羅瑞珠，因涉及賄選案，經新竹地檢署提出當選無效之訴，新竹地方法院今天宣判當選無效。（擷取自湖口鄉民代表會網站）

    國民黨籍新竹縣湖口鄉民代表羅瑞珠，因涉及賄選案，經新竹地檢署提出當選無效之訴，新竹地方法院今天宣判當選無效。（擷取自湖口鄉民代表會網站）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    宜縣首件當選無效宣判 三星鄉貴林村長被判當選無效
    2023/03/29 13:23

    宜縣首件當選無效宣判 三星鄉貴林村長被判當選無效
    一票500元！苗栗通霄鎮代吳珮均被控賄選 一審判當選無效
    2023/03/13 13:18

    一票500元！苗栗通霄鎮代吳珮均被控賄選 一審判當選無效

    大金30感謝有您 雙重感恩回饋
    九合一選舉涉現金買票 雲林鄉代、村長被判當選無效
    2023/03/06 19:00

    九合一選舉涉現金買票 雲林鄉代、村長被判當選無效
    台東6當選人賄選 遭檢提當選無效之訴
    2022/12/30 11:48

    台東6當選人賄選 遭檢提當選無效之訴

    首選好宅適居的關鍵「潛力產業+品牌建商」
    台中2代表7里長涉賄選、幽靈人口 檢提當選無效
    2022/12/26 16:54

    台中2代表7里長涉賄選、幽靈人口 檢提當選無效
    橋檢偵結9賄選案 高雄市5里長被訴當選無效
    2022/12/22 13:04

    橋檢偵結9賄選案 高雄市5里長被訴當選無效
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播