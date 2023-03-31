在日月潭對2名外國美女露鳥還襲臀 丟臉還吃上官司

色膽包天的男子對兩名年輕漂亮的外國女生露鳥，並對其中一人襲臀，被報警控告，在外國人面前丟臉外，還吃上官司被判刑。此為日月潭示意照，與本新聞無關。（資料照）

2023/03/31 17:39

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣1名男子見西班牙和義大利籍女交換生漂亮，從兩人在日月潭區租了腳踏車後就一路尾隨，不只對2人露鳥，並騎機車從2女後方經過，一手拉住西班牙籍女生的手，另一手觸義大利籍女生的屁股，兩人大呼噁心之餘也到派出所報警，該色狼被南投地院法官以公然猥褻罪名判投役30日，另也以性騷擾罪名判刑3個月。

南投地院判決書指出，松姓男子是在去年2月4日春節連假期間，騎機車在日月潭區逛，看到來台灣當交換學生的西班牙籍和義大利籍女生在租腳踏車，見兩人年輕漂亮即心生歹念，一路跟著騎腳踏車環湖的兩名外國女生。

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當兩名外國女生騎腳踏車到日月村台21甲線9公里處，見此處來往人少，即將其生殖器從褲襠中掏出，西班牙籍和義大利籍女生氣得大罵「噁心」，西班牙女生拿出手機要拍照，松姓男子趕快發動機車離開，背影有被拍到。

這兩名交換學生後來騎腳踏到土亭仔停車場時，松男再度騎機車從兩人後方接近，一手拉住西班牙籍女生的手，另一手觸摸義大利籍女生的臀部，摸完即騎機車快速離去。

這兩名外國交換生怒不可抑，到日月潭區的派出所報案，並提供她們拍到的松男背影照片給警方，員警後來位她們的描述調閱監視器畫面，畫面中頭戴黑色鴨舌帽、身著紅色外套、黑色長褲的男騎士，經兩女指認就是對她們露鳥又襲臀的色狼。

西班牙和義大利籍交換生在去年6月已出境返國，松姓男子被控告的案子則持續進行，南投地院法官近日將他依公然猥褻罪名判投役30日，另也以性騷擾罪名判刑3個月。

法官在判決書中表示，松男為滿足個人性慾，在南投縣魚池鄉日月潭之國家風景區公然裸露生殖器的猥褻行為，讓兩名外國女生及往來路過之不特定人心生厭惡感，影響社會善良風氣；而他又對素不相識的兩女性騷擾，侵害其身體自主權，並對被襲臀女生身心造成影響，並且破壞外國人對於我國治安之信賴，所為實不可取。

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