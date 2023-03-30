高雄工安又出意外！大吊車翻倒工人險被壓 勞工局開罰

高雄又發生工安意外！大吊車翻倒，工人險被壓，勞工局開罰，最高可罰30萬元。（市府提供）

2023/03/30 11:25

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市又發生工安意外！一輛大型吊車今（30日）早9點，在小港區宏平路近樂利路附近建築工地，進行吊掛鋼筋作業時，吊車突然因故翻倒，水溝蓋也出現破裂，所幸工人及時閃避，虛驚一場，勞工局出動勞檢調查，當場勒令停工，開罰3萬至30萬元。

勞檢處初步調查工安事故原因，將責指向使用移動式起重機（吊車）時，對軟弱地盤等承載力不足的場所，未採取地面舖設鐵板、墊料補強，導致起重機翻倒，除勒令停工，最重將可開罰30萬元。

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勞工局表示，今天上午9點左右，小港區宏平路一建築工地進行吊掛作業，因吊車外伸撐座置放於水溝上，於吊掛鋼筋作業時，水溝蓋破裂導致吊車翻倒，無人員受傷。

勞動檢查處於接獲通報後，立即派員至現場了解，初步檢查研判，肇災原因為使用移動式起重機（吊車）時，對軟弱地盤等承載力不足之場所未採取地面舖設鐵板、墊料補強，導致移動式起重機翻倒，雇主違反職業安全衛生法，已勒令該作業場所停工，並將依法裁處3萬至30萬元罰鍰。

勞工局呼籲各事業單位於從事作業時，務必落實安全作業標準，以預防災害發生，維護勞工作業安全。

高雄又發生工安意外！大吊車翻倒工人險被壓勞工局開罰最高30萬元。（市府提供）

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