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    首頁　>　社會

    借錢簽賭賴帳800萬 債主申請集會遊行討債…警方准了

    黃姓女子用「消滅詐騙集團，維護正義遊行」為名向警方申請集會遊行獲准後，跑到三民區某宮廟拉白布條討債。（讀者提供）

    黃姓女子用「消滅詐騙集團，維護正義遊行」為名向警方申請集會遊行獲准後，跑到三民區某宮廟拉白布條討債。（讀者提供）

    2023/03/29 12:51

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕江姓女子簽注地下賭盤陸續欠下800萬元債務，黃姓債主不滿江女欠錢不還，用「消滅詐騙集團，維護正義遊行」為名向警方申請集會遊行獲准後，黃女和友人跑到江女前夫姐姐李姓法師的宮廟拉布條抗議，結果被李姓法師提告妨害名譽罪；法官查出欠錢的人是江女，不是李姓法師，認定黃女和友人涉犯加重誹謗罪，各判兩人拘役50日和40日，得易科罰金。

    判決指出，江姓女子從2010年起，陸續以今彩539號碼作為依據投注地下賭盤，她每次向黃女下注數十萬元，中獎後拿彩金抵扣賭資，沒中獎就耍賴不還錢，陸續欠下800萬元；黃女要江女還錢，江不還，還拿前夫姐姐李姓法師出來當擋箭牌，揚言「我們廟這麼大，住持不會跑掉」。

    黃女一直要不到錢，拿著江女簽給她的本票向法院聲請清償債務，江女雖辯稱賭債不是債，但仍被法官認定是「消費借貸關係」，認定債權存在判江女要還錢；但黃女即使勝訴，仍要不回800萬，於是她用「消滅詐騙集團，維護正義遊行」為名向警方申請集會遊行獲准後，跑到李姓法師主持的宮廟拉布條抗議。

    黃女認為，李姓法師曾替江女償還100萬元，江女會去簽牌都是李姓法師所指派，黃女不還錢，李姓法師就要替她還，於是在布條上寫著「○○師還我錢」、「贏的千多萬，妳都領走，輸的，妳就欠著」、「○○宮主持○○師借800萬元不還，讓人背負這筆錢而導致破產」。

    李姓法師不滿被無端抹黑指控，憤而委請律師提告；高雄地院審理時，法官認為沒有證據認定李姓法師是幕後指派江女去簽注的人，因此認定黃女指控不實，依加重誹謗罪各判黃女和協助她抗議的黃姓男友人拘役50日和40日，得易科罰金，可上訴。

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