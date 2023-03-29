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    黑幫細故糾眾砍人 警逮13人瓦解竹聯幫明仁會宜蘭分會勢力

    竹聯幫仁堂明仁會宜蘭分會糾眾持刀砍人，警方逮捕13人到案，查扣大批作案凶器。（記者江志雄攝）

    竹聯幫仁堂明仁會宜蘭分會糾眾持刀砍人，警方逮捕13人到案，查扣大批作案凶器。（記者江志雄攝）

    2023/03/29 12:21

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕竹聯幫仁堂明仁會宜蘭分會吸收青少年、中輟生入會壯大勢力，行徑相當囂張，最近在熱炒店與人衝突，涉嫌糾眾持刀砍人，2名被害人重傷發出病危通知，警方強力掃黑逮捕13人到案，瓦解明仁會宜蘭分會勢力。

    竹聯幫明仁會宜蘭分會在宜縣溪南地區招募新血，參與多次鬥毆與尋仇滋事，本月23日凌晨2點，20歲江姓大哥在羅東鎮熱炒店與人細故衝突，找來旗下打手助拳，將2名被害人團團圍住，當街毆打、砍殺，造成對方手腳斷裂、氣胸、血胸，一度發出病危通知。

    案發後，13名嫌犯往雙北、中南部逃竄，藏匿4天以為風頭已過陸續返回宜蘭，宜蘭警方調閱監視畫面鎖定涉案人身分，27日凌晨動員百名警力，兵分11路拂曉出擊，在羅東、冬山、蘇澳等地將嫌犯全數查緝到案，查扣西瓜刀、開山刀、PC塑膠棒等凶器。

    警方訊後，昨天依違反組織犯罪條例、殺人未遂、毀損罪嫌移送地檢署偵辦，江姓大哥與19歲林姓同夥被收押禁見，朱姓共犯等8人以8萬到10萬元交保候傳，另外3名少年裁定收容。

    宜蘭刑大今天召開破案記者會，大隊長鄭偉豪說，宜警啟動「緊急蒐報檢肅」掃黑利器，把此案嫌犯提列治平專案對象，江姓大哥及幫眾落網，瓦解明仁會宜蘭分會，將持續打擊黑幫勢力捍衛地方治安。

    嫌犯作案用的鋁棒打到凹陷。（記者江志雄攝）

    嫌犯作案用的鋁棒打到凹陷。（記者江志雄攝）

    竹聯幫仁堂明仁會宜蘭分會江姓大哥（中）被收押禁見。（記者江志雄翻攝）

    竹聯幫仁堂明仁會宜蘭分會江姓大哥（中）被收押禁見。（記者江志雄翻攝）

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