問同學「你有17？」還偷看Gmail 準司法官慘了

台北高等行政法院。（資料照）

2023/03/29 10:46

〔記者溫于德／台北報導〕吳男考上司法官後到司法官學院受訓，除了偷拍同學也問「你有17？（指生殖器長度）」又擅自瀏覽同學電子信箱並刪除部分郵件，公務人員保障暨培訓委員會決定廢止吳的受訓資格，吳不服提告，台北高等行政法院認定保訓會的決定沒有問題，判吳敗訴。可上訴。

2018年吳男錄取公務人員特種考試司法官，2019年8月26日起參加司法官第60期職前訓練，為期2年，卻於學習期間性騷擾同學，被司法官學院以言行不檢、有損司法官學員形象為由，記2次申誡。

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2021年2月間，吳男到高雄少年及家事法院實習期間，利用與同學先後使用同一部電腦，且該部電腦仍記憶同學Gmail帳號密碼機會，連續72次擅自瀏覽同學電子郵件，並刪除同學部分郵件，再被記2次大過。

2021年4月9日司法官學院開會審議通過廢止吳男受訓資格，經函報保訓會，吳男失去受訓資格。

吳男指出，少家法院配給他的公用電腦曾被同學使用過，因此，同學的Gmail帳號密碼已自行儲存在Google Chrome網頁內，少家法院卻在同學學習期滿離開後，未依規定清除電腦內個人重要資訊，導致他逕行登入並瀏覽同學的Gmail，且保訓會廢止他的受訓資格欠缺法規依據，應予撤銷。

北高行發現，2020年2月至3月間吳男利用同寢室機會，偷拍同學僅穿內衣或內褲的照片，並透過LINE問同學：「你有17？」，因此被司法官學院認定性騷擾而記2次申誡，也被台北市政府裁罰1萬元。

且吳男並不否認在少家法院學習期間，因為與同學使用同一部電腦，登入同學Gmail瀏覽信箱並刪除郵件，故可認定吳男嚴重侵犯同學隱私，同時被司法官學院禁止接觸同學。

北高行經綜合考量上述事證，認定保訓會廢止吳男受訓資格沒有問題，判吳敗訴。

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