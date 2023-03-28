嘉縣水上代表會主席涉暴力討債案 檢方偵結不起訴

嘉義縣水上鄉民代表會主席林家緯，被控2021年12月與黃姓男子等11人涉押人暴力討債，嘉義地檢署偵查終結不起訴。（資料照）

2023/03/28 19:10

〔記者王善嬿／嘉義報導〕35歲無黨籍嘉義縣水上鄉民代表會主席林家緯，被控2021年12月與黃姓男子等11人涉押人暴力討債，嘉義地檢署偵查終結，因原告林姓男子撤回告訴，且查無積極證據足以證明涉組織犯罪等犯行，認林家緯等11人應為不起訴處分。

不起訴書指出，林姓男子指控，因積欠黃姓男子250萬元無力償還，黃男於是委由林家緯等人向其暴力討債；去年12月4日晚間9點多，他在嘉義市原鄉味海鮮餐廳被涉案的胡姓男子發現行蹤，聯繫吳、侯姓男子及10多名人士到餐廳控制他行動，強押他及女友到胡男住處，林家緯即出面商討債務，雙方談判破裂發生口角，他遭林男、胡男等刺傷、毆打導致不支倒地，提告林男等11人涉組織犯罪條例、傷害、剝奪行動自由等罪。

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不起訴書提到，犯罪組織為組成具有持續性或牟利性有結構性組織，經查，林家緯等11人為臨時糾眾組成，無從以犯罪組織認定，且查無其他積極證據足以證明林男等人有幫派活動具體事證，不能證明其組織犯罪條例犯行；剝奪行動自由部分，林男證稱胡男曾搭他肩膀要他上車，因要談欠黃男的債務，他見人多就跟女友一起上車，還沒有達到剝奪他行動自由程度。

不起訴書指出，傷害罪部分為告訴或請求乃論之罪，林男在第一審辯論終結前撤回告訴，庭訊時同意給予林家緯等11人不起訴處分。

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