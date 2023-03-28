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    彰消救災派遣分隊長串名稱太嚇人 「即時災情」改數字呈現

    彰化縣山林火災等重大災害通常會派遣多個分隊前往救災。（資料照，消防局提供）

    彰化縣山林火災等重大災害通常會派遣多個分隊前往救災。（資料照，消防局提供）

    2023/03/28 09:15

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣消防局線上「即時災情」系統，都會列出受理案件時間、案別、發生地、派遣分隊等資訊，不料近來重大災害同時派遣多個消防分隊合併救災時，同步列出出勤救災的分隊名稱動輒多達6、7個，甚至最多曾多達11個分隊，讓許多民眾看了直呼「分隊名稱一長串，看了好害怕」，還有人認為「有必要同時列出這麼多分隊名稱嗎？」消防局因此決定從善如流，改為以派遣車輛數來取代以往的分隊名稱，不過消防局指出，數字呈現為權宜之計，他們還會再研議修改。

    3月11日員林市中正路民宅大火，消防局據報派出各式消防車輛20多輛、消防人員逾50人前往搶救，由於災情嚴重，消防局陸續出動包括第二大隊、彰化、員林西區、花壇、大村共多達11個消防分隊趕往搶救，線上的「即時災情」通報系統最終也列出「二大、彰化、西區.....共計11個分隊」。無獨有偶，3月19日深夜彰化市彰南路一處住宅火災，消防局據報派出各式消防車輛21輛、消防人員45人前往搶救，由於災情嚴重，消防局陸續出動包括彰化、芬園、花壇、和美、大村、鹿港共多達11個消防分隊趕往搶救，線上的「即時災情」通報系統最終也列出「線西、鹿港、花壇......共計11個分隊」。

    消防局「即時災情」通報上的出勤分隊動輒多達6、7個，甚至最多曾多達11個分隊，有許多民眾看到後直呼「怕怕」，還有人認為是否有必要列出如此一長串的分隊名稱，令人質疑災情是否真的很嚴重？這麼多的消防分隊出勤也讓人看了會恐懼。

    消防局對此指出，民眾的確有類似反映，希望能改善，他們因此決定把以往列出出勤救災的分隊名稱與數量，改為以數字呈現，例如若出動4輛消防車，即簡化成「共4車」，不再列出分隊名稱與分隊數量，不過，這個通報呈現方式還會再修改，研議出更完善的「即時災情」通報系統。

    彰化縣消防局「即時災情」中的派遣分隊，以往會列出出勤分隊名稱，最多曾達11個分隊，讓許多民眾看了「不舒服」。 （翻攝消防局即時災情）

    彰化縣消防局「即時災情」中的派遣分隊，以往會列出出勤分隊名稱，最多曾達11個分隊，讓許多民眾看了「不舒服」。 （翻攝消防局即時災情）

    彰化縣消防局「即時災情」中的派遣分隊，以往會列出出勤分隊名稱，一長串分隊名稱與數量，讓許多民眾看了「心生恐懼」。 （翻攝消防局即時災情）

    彰化縣消防局「即時災情」中的派遣分隊，以往會列出出勤分隊名稱，一長串分隊名稱與數量，讓許多民眾看了「心生恐懼」。 （翻攝消防局即時災情）

    彰化縣消防局「即時災情」中的派遣分隊，現在都已簡化成僅顯示出勤車輛數。 （翻攝消防局即時災情）

    彰化縣消防局「即時災情」中的派遣分隊，現在都已簡化成僅顯示出勤車輛數。 （翻攝消防局即時災情）

    彰化縣消防局「即時災情」中的派遣分隊一項，都已簡化成僅顯示出勤車輛數，避免民眾看了不舒服。 （翻攝消防局即時災情）

    彰化縣消防局「即時災情」中的派遣分隊一項，都已簡化成僅顯示出勤車輛數，避免民眾看了不舒服。 （翻攝消防局即時災情）

    彰化縣山林火災等重大災害通常會派遣多個分隊前往救災。（資料照，消防局提供）

    彰化縣山林火災等重大災害通常會派遣多個分隊前往救災。（資料照，消防局提供）

    彰化縣山林火災等重大災害通常會派遣多個分隊前往救災。（資料照，消防局提供）

    彰化縣山林火災等重大災害通常會派遣多個分隊前往救災。（資料照，消防局提供）

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