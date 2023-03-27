為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    北市警官騎車上班遇死劫 確認未酒駕

    莊建中今天上午騎經市民大道八段與南港路二段41巷口，車頭疑先碰撞到一支爆閃燈，人車失穩摔翻後，疑再撞上路邊護欄及臨停的大貨車，當場頭部撕裂、血流如注。（記者闕敬倫翻攝）

    莊建中今天上午騎經市民大道八段與南港路二段41巷口，車頭疑先碰撞到一支爆閃燈，人車失穩摔翻後，疑再撞上路邊護欄及臨停的大貨車，當場頭部撕裂、血流如注。（記者闕敬倫翻攝）

    2023/03/27 18:16

    〔記者闕敬倫／台北報導〕台北市警察局少年警察隊58歲兩線三星組長莊建中今早騎車上班，8時許途經南港區市民大道八段，疑擦撞到路邊爆閃燈，再摔撞路邊一輛大貨車，頭部撕裂重創，送醫急救到中午宣告不治，轄區南港警分局後續調查，確認莊員並無酒駕，但事發地點無清楚的監視器影像，車禍詳情仍有待釐清，北市警局、少年警察隊後續已派員前往善後。

    據悉，莊建中家住新北市汐止區，每天以騎車方式通勤前往北市信義區少年警察隊上班，今天上午8點50分左右，他騎經市民大道八段與南港路二段41巷口，車頭疑先碰撞到一支爆閃燈，人車失穩摔翻後，疑再撞上路邊護欄及臨停的大貨車，當場頭部撕裂、血流如注。

    南港警方獲報馳援，確認71歲大貨車司機並無酒駕，並立即將莊員送往內湖三軍總醫院，經院方搶救近3個小時，依然回天乏術。

    據了解，莊建中現年58歲，是警察人事系統出身，後調任少年警察隊預防組長，迄今已逾5年，同事聽聞莊員意外猝逝的噩耗，均感難過不捨，且難以接受。

    警方晚間向院方查證，確認莊員酒精濃度為0，因事發地附近監視器畫面不夠清晰，將持續尋找有無其他行車紀錄器，以還原全案事發原因。

    台北市警察局少年警察隊58歲兩線三星組長莊建中今早騎車上班，疑摔撞大貨車，頭部撕裂重創，送醫急救至中午宣告不治，車禍詳情仍有待釐清。（記者闕敬倫翻攝）

    台北市警察局少年警察隊58歲兩線三星組長莊建中今早騎車上班，疑摔撞大貨車，頭部撕裂重創，送醫急救至中午宣告不治，車禍詳情仍有待釐清。（記者闕敬倫翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    獨家》北市警局少年隊警官騎車撞路邊貨車 頭部重創不治
    2023/03/27 15:23

    獨家》北市警局少年隊警官騎車撞路邊貨車 頭部重創不治
    國十4部大小車連環撞 1人腿部輕傷
    2023/03/27 14:44

    國十4部大小車連環撞 1人腿部輕傷

    春遊租車自駕 首選聯邦租車
    高雄警官車禍頸椎斷裂開刀 陳其邁探視打氣：手腳已恢復知覺
    2022/10/30 00:46

    高雄警官車禍頸椎斷裂開刀 陳其邁探視打氣：手腳已恢復知覺
    2線3星警官 撞死88歲騎士
    2017/06/17 06:00

    2線3星警官 撞死88歲騎士

    微電二輪新法上路 真能保障民眾安全？
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播