北市警官騎車上班遇死劫 確認未酒駕

莊建中今天上午騎經市民大道八段與南港路二段41巷口，車頭疑先碰撞到一支爆閃燈，人車失穩摔翻後，疑再撞上路邊護欄及臨停的大貨車，當場頭部撕裂、血流如注。（記者闕敬倫翻攝）

2023/03/27 18:16

〔記者闕敬倫／台北報導〕台北市警察局少年警察隊58歲兩線三星組長莊建中今早騎車上班，8時許途經南港區市民大道八段，疑擦撞到路邊爆閃燈，再摔撞路邊一輛大貨車，頭部撕裂重創，送醫急救到中午宣告不治，轄區南港警分局後續調查，確認莊員並無酒駕，但事發地點無清楚的監視器影像，車禍詳情仍有待釐清，北市警局、少年警察隊後續已派員前往善後。

據悉，莊建中家住新北市汐止區，每天以騎車方式通勤前往北市信義區少年警察隊上班，今天上午8點50分左右，他騎經市民大道八段與南港路二段41巷口，車頭疑先碰撞到一支爆閃燈，人車失穩摔翻後，疑再撞上路邊護欄及臨停的大貨車，當場頭部撕裂、血流如注。

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南港警方獲報馳援，確認71歲大貨車司機並無酒駕，並立即將莊員送往內湖三軍總醫院，經院方搶救近3個小時，依然回天乏術。

據了解，莊建中現年58歲，是警察人事系統出身，後調任少年警察隊預防組長，迄今已逾5年，同事聽聞莊員意外猝逝的噩耗，均感難過不捨，且難以接受。

警方晚間向院方查證，確認莊員酒精濃度為0，因事發地附近監視器畫面不夠清晰，將持續尋找有無其他行車紀錄器，以還原全案事發原因。

台北市警察局少年警察隊58歲兩線三星組長莊建中今早騎車上班，疑摔撞大貨車，頭部撕裂重創，送醫急救至中午宣告不治，車禍詳情仍有待釐清。（記者闕敬倫翻攝）

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