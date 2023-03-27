工人鋸樹踩破採光罩重摔半殘 小包商判賠442萬

工人鋸樹踩破採光罩重摔半殘，高雄地院判小包賠他442萬。（記者黃良傑攝）

2023/03/27 17:54

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄蔡姓男子承包某工廠搬遷工程，疑只請半天吊車便離開，受雇的陳姓工人只好冒險，爬高10公尺鐵皮平台鋸樹，不慎踩破採光罩重摔半殘，陳男質疑現場未提供吊車等安全工具，工廠老闆也未盡監督責任，提告向兩人求償，包含勞動力損失、醫藥費、失能補償及精神慰撫金，求償442萬餘元，高雄地院認定蔡男為其僱主，判勞工陳男勝訴。

判決書指出，蔡男於2020年間承包屏東某塑膠工廠搬運器材及整理廠區，請來陳姓工人協助鋸除廠區樹木，當天吊車只施作半天，陳男沒有吊車輔助，爬上樹旁高10公尺的鐵皮平台鋸樹，不慎踩破採光罩摔落地面，造成腰椎爆裂性骨折併骨髓損傷等重傷害。

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陳主張原事業單位應指定場所負責人監督，有協助防止職災發生的義務，但他前往鋸樹時，塑膠工廠未全程監督，也未詳盡告知平台上有破裂的採光罩，未事先告知工作環境及危害因素，要求負連帶賠償責任，工廠業主表示，已支付蔡男全日吊車費用及2名工人全部工資，認為蔡應會提供其僱用者在有吊車及安全帶等安全措施前提下，實施鋸樹活動，主張勞安事故與他無直接關連。

被告蔡男則未於言詞辯論期日到場，也未提出任何書狀作何聲明或陳述；法官認定蔡男才是陳男的雇主，廠方已將搬遷廠房工作包給蔡男負責，況且鋸樹並非塑膠工廠「經常」業務，或「必要」的工作，工廠資方不負連帶給付責任，判蔡男應賠償陳男442萬1375元。

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