女兒沒完成交辦工作 老爸失控關人：「殺死你」判拘30日

新北地院。（資料照）

2023/03/27 10:03

〔記者王定傳／新北報導〕羅姓男子因不滿女兒未完成交辦工作，除阻止她外出外、沒收手機外，還要她對員警謊稱自己外出，囚禁約1天，期間不斷恫嚇：「我只是會把你搞死」、「我真的要殺你」、「讓你雙重打擊，你媽死了之後，讓你無依無靠，變成孤兒，遊蕩街頭」等，新北地院法官審酌羅女希望法院從輕量刑，因此依剝奪他人行動自由罪判拘30日，可上訴。

本案發生於2020年4月18日下午，羅男因不滿女兒未完成交辦工作，知道她準備外出與朋友見面時，竟以身體擋住客廳落地門，阻止她外出，並將他借給女兒的手機收回，讓女兒無法使用手機對外聯繫或求援。

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羅女朋友因久候未見羅女赴約報警處理，怎料，羅男不僅拒絕員警入門查看，還要女兒接聽電話，命她向員警謊稱自己正在搭乘客運返回台中，囚禁期間不斷恫嚇：「我不會傷害你，我只是會把你搞死而已，可是又不會死，讓你想死又死不了，你懂嗎？」、「你去哪裡上班，我去那裡騷擾你那個地方，去騷擾你老闆，讓全台灣的人都不敢hire你」。

不僅如此，羅男還恫嚇：「我真的要殺你，我不會讓你這麼痛快的，我會慢慢折磨你」、「讓你雙重打擊，你媽死了之後，讓你無依無靠，變成孤兒，遊蕩街頭」等；羅男在審理時否認犯行，合議庭不採信並認為他犯後否認犯行，態度不算良好，但被害人念及父女之情，於審理時表示希望法院從輕量刑，因此判拘30日。

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