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    3人冒充警察搶贓款 詐騙集團車手遇內鬼黑吃黑

    警方南下台中將許男等人逮捕到案。（資料照）

    警方南下台中將許男等人逮捕到案。（資料照）

    2023/03/26 14:33

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕男子許顥翰去年12月中旬透過通訊軟體結識自稱為「哈特利」的男子，對方透漏林姓車手將在基隆運送贓款訊息，約定由許男等3人行搶，得手金額平分。許男等人假冒警察搶走34萬1千元，最終在台中落網。基隆地院近日審結，認定許男等3人觸犯搶奪罪，判處有期徒刑1年，不法所得沒入。

    檢警調查，許男透過Telegram結識藏身幕後男子後，對方於案發前一天向許表示，可以告知林男的行蹤，再由許男找人行搶。許男隔日則與友人程伽証、陳振翃一路尾隨林姓車手行蹤，最後在基隆市百福公園旁，將林男的車輛攔停。

    許、程2人佯稱是警察，要對林男臨檢，並要求下車受檢；林男感覺有異，不願配合更直接拿起手機蒐證，雙方對峙。但許、程二人趁機搶走放在副駕駛座的背包及34萬1千元現金，得手後駕車揚長而去，逃往中部。

    許等3人將拿來的贓款，用於清償欠款，餘款則拿來花用，就連該給幕後提供資料的男子的8萬5千元，也未給付。

    林男被搶後，將程男遺留的雨傘、手機錄影及行車紀錄器交給警方調查，迅速在台中某旅館將3人逮捕到案，並起出犯案的行動電話及被搶走的筆記型電腦。

    法官審理後，認為許男等3人夥同搶劫，已觸犯結夥三人以上搶奪罪，且在市區道路公然掠奪他人財物，行為甚為明目張膽，顯然目無法紀，嚴重影響社會治安，故分別判處3人有期徒刑1年，不法所得沒收之。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方南下台中將許男等人逮捕到案。（資料照）

    警方南下台中將許男等人逮捕到案。（資料照）

    基隆地院近日審結，認定許男等3人觸犯搶奪罪，判處有期徒刑1年，不法所得沒入。 （記者吳昇儒攝）

    基隆地院近日審結，認定許男等3人觸犯搶奪罪，判處有期徒刑1年，不法所得沒入。 （記者吳昇儒攝）

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