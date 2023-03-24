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    首頁　>　社會

    詐團黑吃黑？銀行前噴辣椒水搶500萬

    雙北警方在台二丙線約19公里處逮獲搶匪4人，後續查扣、清點證物，確認500萬元分毫未少。（記者吳昇儒翻攝）

    雙北警方在台二丙線約19公里處逮獲搶匪4人，後續查扣、清點證物，確認500萬元分毫未少。（記者吳昇儒翻攝）

    2023/03/24 05:30

    〔記者闕敬倫、劉慶侯、王冠仁、吳昇儒／綜合報導〕台北市內湖區街頭驚傳五百萬元搶案，謝姓女子昨下午先後至南港區和內湖區二間銀行提領五百萬元、一百九十五萬元，從第二間銀行領款完上車後，突遭四名男子強開車門，噴辣椒水攻擊後搶走後座的一袋五百萬元現鈔，警方在案發後一個多小時，立即在新北瑞芳逮獲二十六歲陳男等四名搶匪，經查，疑似一起詐團黑吃黑案件。

    案發後一個多小時逮四嫌

    警方調查，謝女與文姓及曾姓男友人昨天共乘一輛價值七百多萬元的寶馬M5轎跑車，先前往南港區三重路上的國泰世華銀行提領現金五百萬元，之後再駛到內湖區行愛路上的第一銀行提領一百九十五萬元。

    下午三時零二分，謝女由第一銀行領完錢走向停在路旁，由友人駕駛轎跑車，她才剛鑽進後座，突有一輛豐田Altis黑色轎車急駛到她的車子後方，四名男子迅速衝下車強行打開謝女座車的車門，朝車內噴灑辣椒水，並搶走放在後座裝有現金五百萬元的綠色手提袋，隨即駕車加速逃逸，全部行搶過程不到卅秒。

    內湖警分局獲報後，立即調閱監視器追捕搶匪，發現該黑色轎車往瑞芳方向疾駛逃逸，因此立即通報新北瑞芳警分局幫忙攔截圍捕，瑞芳警方昨下午四時卅分左右，在台二丙線十九公里處攔下搶匪的車輛，迅速壓制及逮捕車上四人，並在車上起出現金五百萬元及一瓶辣椒水，確認遭搶款項分毫未少。

    據了解，雙北警方昨傍晚從瑞芳將四名搶匪押返內湖分局訊問，四人分別是二十六歲陳男、二十五歲莊男、二十一歲黃男、二十一歲邱男，陳男有詐欺、傷害前科，莊男則曾涉犯妨害性自主案件。

    內湖警方表示，有關被害三人的身分以及與搶匪一夥人之間關係，是否有黑吃黑內情等仍須進一步釐清，全案將朝強盜罪嫌偵辦。

    警方控制住4名搶匪，目前已帶回偵訊。（記者吳昇儒翻攝）

    警方控制住4名搶匪，目前已帶回偵訊。（記者吳昇儒翻攝）

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