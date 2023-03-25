檢方抗告成功！涉貪家中藏2300萬現金 「優良軍醫」林建中羈押

林建中（右）去年獲國防部「優良軍醫」，但今天已經被羈押，目前人在看守所。（取自臉書）

2023/03/25 14:10

〔記者張瑞楨、陳建志／台中報導〕官拜陸軍上校的國軍台中總醫院骨科主任林建中，涉嫌採購醫療器材時收回扣，檢方上月（2月）21日搜索住處，查獲2300萬餘元來源不明的現金，其妻（醫師娘）甚至幫忙隱匿髒錢，台中地檢署聲請羈押林建中，台中地院卻讓他交保，檢方歷經1個月抗告成功，林建中於今天（25日）中午羈押，目前人在看守所。

林建中精通骨科、微創人工膝關節、髖關節置換、各種脊椎手術與複雜性外傷，曾經幫97歲高齡人瑞置換人工膝關節成功，他去年11月獲得國防部「優良軍醫」表揚時，曾豪氣萬千說「在這一刻，感受到當軍人及醫師的雙重光榮！」時隔僅約4個月，他卻淪為階下囚，令人相當惋惜。

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台中地檢署聲請羈押林建中的主因，是搜索林宅時查扣的2300萬餘元現金來源不明，有必要繼續偵查林建中是否另涉其他弊案，林又有串供等疑慮，羈押才能讓偵查順利進行，但台中地方法院卻認為沒必要羈押，裁定60萬元交保。

台中地檢署向高等法院台中分院抗告成功，發回台中地院重新裁定，今天中午裁定准予羈押，從交保、抗告、重新裁定羈押，共耗時1個月。

至於林建中所涉貪污案，台中地檢署指出，林建中於2019至2020年間，承辦醫療器材採購時涉嫌收賄，中檢檢察官馬鴻驊於上月21日，指揮廉政署與警方，搜索國軍台中總醫院、林建中住宅與廠商等17處，傳喚林建中等22人。

檢方搜索林宅時，竟發現屋內藏放2300萬餘元的現金，此部分涉嫌「財產來源不明罪」，檢方更懷疑貪污的部分所得被林建中之妻（醫師娘）藏匿，許姓醫師娘也因涉嫌洗錢等罪名，檢方裁定30萬交保。

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