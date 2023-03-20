中國女書記貪汙落馬 網友一看照片秒懂：肯定不是靠陪睡

中國四川李子鄉黨委書記馬虹貪汙被判刑，對岸網友們看到照片後紛紛笑稱她肯定不是靠陪睡。（圖擷自微博）

2023/03/20 16:14

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川省涼山彝族自治州喜德縣李子鄉黨委書記馬虹，利用職務之便套利129萬人民幣（約新台幣572萬元）、收受他人財物26萬人民幣（約新台幣115萬元），遭徹查後被判有期徒刑7年，相關單位於本月17日揭露這起案件時公開照片，中國網友們看到後紛紛笑稱馬虹肯定不是靠陪睡爬上去的。

綜合中媒報導，馬虹出生於1984年，從2015年9月開始擔任李子鄉鄉長，原本充滿幹勁熱情十足，但在協調基層民眾工作上經驗不足接連挫敗，隨即採取逃避和躺平的態度，把事情全交給下屬處理，自己則是到處和好友喝酒打牌。

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2018年，馬虹前往上海接受培訓，在紙醉金迷的魔都裡看到大學同學出手闊綽，心裡感嘆過去不如自己的人如今卻能揮金如土，為她之後走上貪汙之路埋上伏筆。

馬虹在上海培訓完後返回李子鄉，逐漸沉迷於手機遊戲，動輒花費數萬元人民幣充值，吃水果只吃進口的，每餐都要叫外送滿足自己的口腹之慾，通常都是數百至上千人民幣起跳。

在薪水入不敷出的情況下，馬虹開始打起歪主意，從物資採購、道路工程項目套利並收受回扣，在東窗事發遭受調查時，還偽造醫療報告指稱自己罹患心臟病必須做支架，因此不能配合調查，最終仍遭識破並鋃鐺入獄。

中國網友們看到馬虹的消息後，不少人都關注在她的外表上，直呼「是男是女」、「面露凶像」，還有人想起去年的「美女幹部陪睡案」，當時共青團安徽省委員會處長吳方媛，坦承自己和11名男性長官及幹部發生過性關係，一時之間引起轟動，相比之下馬虹從外表上來看應不是靠陪睡往上爬。

中國共青團美女幹部吳方媛，去年坦承自己和11名男子發生過性關係。（圖擷自微博）

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