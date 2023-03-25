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    在咖啡廳與人夫親熱 小三辯有性無愛、最終才做出錯誤決定

    梁女承認與沈男有性關係，但她強調「沒有男女之情」，她「最終才做出錯誤」。（示意圖）

    梁女承認與沈男有性關係，但她強調「沒有男女之情」，她「最終才做出錯誤」。（示意圖）

    2023/03/25 12:16

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市梁姓女子與已婚的咖啡廳沈姓老闆有婚外情，沈男的元配於監視器中發現，兩人還在咖啡廳內親熱，氣得控告梁女，索賠100萬元，梁女答辯說，是沈男主動靠近，她與沈男有性關係，卻「沒有男女之情」，她「最終才做出錯誤決定」，台中地方法院認定梁女侵害元配的配偶權，判決應賠償35萬元。

    判決書指出，元配提告主張，她與沈男結婚約3年，2021年間，沈男認識梁女，2021年3月至2022年8月間，與沈男有按摩、親吻、擁抱、出遊等親密行為，元配於2022年8月2日調閱咖啡廳內的監視器，發現兩人於咖啡廳內有親密行為。

    元配主張，丈夫沈男向她承認，與梁女兩人，於咖啡廳、梁女租屋處內，以每2週1次頻率發生關係，沈男並寫道歉信給元配，元配進一步控告梁女，聲明索賠100萬元。

    梁女答辯說，她未主動接近沈男，是沈男表示要替她按摩，藉機擁抱她，她曾拒絕與沈男發生關係，「最終才做出錯誤決定」，她強調，她與沈男雖曾發生數次性行為，但「彼此沒有男女之情」，沈男也不曾想過放棄家庭，她也未曾想過破壞元配的家庭。

    台中地方法院認為，梁女侵害元配的配偶權，元配與沈男雖沒有離婚，但元配已經不信任丈夫沈男，梁女應賠償35萬元，可上訴。

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