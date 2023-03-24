3/24 今彩539頭獎開出2注！獎落彰化、高雄

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2023/03/24 22:25

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月24日）第112000071期今彩539頭獎開出2注，由彰化縣埤頭鄉合興村斗苑西路220號1樓「福岱商行」、高雄市旗津區中洲三路468號1樓「威星彩券行」開出，每注可得800萬元；第112000036期大樂透、112000071期雙贏彩頭獎摃龜。

第112000036期大樂透中獎號碼為「02、14、26、34、40、46，特別號：13」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共20注中獎，每注可得9萬5510元；肆獎共84注中獎，每注可得1萬4618元；伍獎共1575注中獎，每注可得2000元；陸獎共2264注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬2419中獎，每注可得400元；普獎共2萬8325中獎，每注可得400元。

請繼續往下閱讀...

第112000036期49樂合彩中獎號碼為「02、14、26、34、40、46」，四合共3注中獎，每注可得20萬元；三合共105注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2717注中獎，每注可得1250元。

第112000071期雙贏彩中獎號碼為「04、06、07、08、09、10、11、12、14、19、22、23」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得10萬元；參獎共108注中獎，每注可得500元；肆獎共1304注中獎，每注可得100元。

第112000071期今彩539中獎號碼為「08、19、27、34、37」，頭獎2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共216注中獎，每注可得2萬元；參獎共7410注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬9059注中獎，每注可得50元。

第112000071期39樂合彩中獎號碼為「08、19、27、34、37」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共277注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1701注中獎，每注可得1125元。

第112000071期3星彩中獎號碼為「692」，正彩共23注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000071期4星彩中獎號碼為「4653」，正彩共8注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」。

雙贏彩開獎獎號。（擷取自「台灣彩券官網」）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法