失控父10樓陽台高舉6歲兒作勢往外丟 鄰居嚇壞報警

桃園市平鎮區父親深夜疑不當管教小孩，驚險畫面全被民眾拍下。（取自社會事新聞影音平台）

2023/03/24 13:08

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市警察局平鎮警分局昨日深夜接獲民眾報案，某社區大樓有一名男子疑因孩童哭鬧，竟在10層樓高的陽台作勢要將孩子往下丟，鄰居目睹不當管教行徑，以手機將過程錄下來並報警。警方獲報，將父親與孩子帶回派出所，並通報社工介入處理，交由桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心接手列管。

據了解，這名父親年約37歲，與妻子育有2子，其中6歲兒子昨晚疑似調皮難管教、吃飯吃到吐，母親便指責父親怎不照顧好小孩，父親一時情緒失控，才將孩子帶到陽台管教。

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此不當管教畫面經民眾PO在影音社群平台，畫面中可見在10層樓高的父親手抱著不停哭鬧的孩子，高舉起來作勢要往下丟，孩子甚至一度2腳朝天，嚇得狂哭，這名父親高聲管教，再度作勢要將孩子扔下樓，不久後才將孩子放下並持續訓話。

平鎮派出所副所長林明信今日表示，警方獲報後立即趕往現場將父親與小孩帶回，經了解事發過程為孩童吵鬧，但父親以不當且脫序方式管教，警方已立即通報社工介入處理，並依「兒童及少年福利與權益保障法」第53條通報桃市府家庭暴力暨性侵害防治中心列管。

桃市府家庭暴力暨性侵害防治中心派員調查後，初步了解6歲男童因多次不聽父親規勸且平常較多行為議題，加上父親身心疲憊不適導致情緒激動，作勢以丟下陽台舉動來威嚇男童，事後父親已知自身行為不當，男童現在身心狀況也尚屬穩定，若有違反兒少權法第49條身心虐待，將依法裁處親職教育，並持續追蹤輔導，提升家長教養功能。

警方強調，家長對於孩童管教行為，應以適當溝通方式，切勿過度情緒化，若有暴力行為發生，警方將依法即時介入處理。

自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服，務將可盡快救援在生命危機中的兒童。

桃園市警察局平鎮警分局受理父親疑不當管教小孩案件，呼籲家長應以適當溝通方式管教，切勿過度情緒化。（記者李容萍攝）

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