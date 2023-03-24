詐騙手法再演進！國中學歷嫌犯架「貓池」 透過第三方支付助詐團洗錢

高市刑大破獲詐團使用DMT（數位式移動節費設備、俗稱貓池）搭配第三方支付進行洗錢。（記者黃佳琳攝）

2023/03/24 11:10

〔記者黃佳琳／高雄報導〕過去檢警偵破詐騙集團機房，常見機房內躲藏大量人力處理軟、硬體設施，高市刑大近日破獲「孤狼式」機房，發現僅國中學歷的林姓男子，利用DMT（數位式移動節費設備、俗稱貓池）搭配第三方支付，幫助境外詐騙集團洗錢，訊後依詐欺、毒品等罪送辦。

高市刑大指出，過去詐騙集團會四處收購人頭銀行帳戶，透過各類手法誘使被害人把錢匯到指定帳戶，再由機房進行洗錢作業，但因人頭帳戶只要被互為警示帳戶後就等於「廢掉」，也容易被查出申請人身分，於是詐騙集團再度進化，目前最夯的方式，就是改採DMT。

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刑大表示，DMT過去是大型企業為節省電信費用所採用的設備，但詐騙集團先分工，由人頭戶透過號碼和電子郵件申請各家第三方支付帳號，再透過DMT把這些第三方支付帳號洗成由統一單人就能管理，再提供給境外詐騙集團使用，只要被害人匯出款項到第三方支付帳號，錢立刻就會被洗走，增加警方追查難度。

高市刑大獲報，僅國中學歷的林姓男子（36歲）涉嫌替詐騙主持DMT機房，經循線追緝後，8日在桃園觀音區逮捕林嫌，並起獲DMT設備、安毒等；警方發現，林嫌一個人就能操作逾百名人頭第三方支付帳戶，如同「孤狼式」犯案，但他落網後對案情避重就輕，訊後依詐欺、毒品罪送辦。

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