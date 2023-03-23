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    司法外交傳捷報！台德簽署司法互助 歐洲第7國

    法務部長蔡清祥、駐德國台北代表處代表謝志偉、德國在台協會處長許佑格、外交部次長田中光（右到左）。（記者吳政峰翻攝）

    法務部長蔡清祥、駐德國台北代表處代表謝志偉、德國在台協會處長許佑格、外交部次長田中光（右到左）。（記者吳政峰翻攝）

    2023/03/23 17:28

    〔記者吳政峰／台北報導〕駐德國台北代表處大使謝志偉及德國在台協會處長許佑格23日在法務部簽署「駐德國台北代表處與德國在台協會刑事司法互助協議」，讓德國成為與我國有正式司法雙邊協議的第7個歐洲國家，司法外交再下一城。在場觀禮的法務部長蔡清祥表示，全球面臨跨境犯罪、戰爭等嚴峻挑戰，透過合作才能保障兩國人民的權益。

    台德司法互助簽署儀式23日在法務部舉行，分別由謝志偉與許佑格代表兩國簽署，蔡清祥與外交部次長田中光在場觀禮，見證台歐再一次的司法合作，本協議也代表台灣在彰顯司法正義上所做的努力已獲得國際肯定。

    蔡清祥致詞時表示，台灣及德國同為追求民主、自由、法治且理念相近的國家，自2013年間雙方簽署「移交受刑人及合作執行刑罰協議」迄今，已完成7名受刑人移交，彼此合作無間，23日完成刑事司法互助協議簽署後，將更進一步強化雙方的交流合作。

    蔡清祥提及，世界現正面臨戰爭、疾病、跨境犯罪等各種嚴峻挑戰，唯有透過全球合作，才能及時應對及提供奧援，並能有效打擊犯罪，而23日所簽署的協議，正為彼此提供了最佳的合作利器，也為保障兩國人民權益，奠定了堅實的法制基礎。

    法務部說明，本協議自2017年間起推動洽簽，期間雖遇國際疫情考驗及台灣面臨處處險阻的外交環境，惟雙方仍持續保持溝通，2018年蔡清祥就任後，更指示同仁積極聯繫與加強溝通，終在堅持不懈並經外交部及駐德國台北代表處、德國在台協會等的全力協助下，順利促成兩國簽署司法互助協議，打擊犯罪無國界。

    該協議約定權責機關為法務部國際及兩岸法律司與德國聯邦法務局，彼此間司法互助請求，可以書面或電子方式先行，以加速程序進行。協議內容重視國際合作及打擊犯罪的需求，包含聯合偵查團隊、資產凍結與分享、視訊訊問等，合作項目務實且多元，其中有關個人資料處理的保護，更與歐盟規定接軌，將有助於我國進一步開展與歐盟各國間的司法互助及犯罪偵查合作，對於國人與歐盟各國間往來的權益保障更加完善。

    法務部強調，蔡清祥非常重視我國與世界各國間建立司法合作關係，先後推動與波蘭、諾魯、貝里斯、斯洛伐克、聖文森、帛琉、韓國、日本、德國完成雙方司法合作條約、協定（議）及備忘錄的簽署，充分展現我國與他國合作打擊跨境犯罪決心。

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