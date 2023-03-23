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    油罐車翻覆起火路面碳化 西濱北上112公里主線持續封閉搶修

    事故點的南下北上車道路面約100公尺範圍，因受滲漏的甲醇燃燒，出現碳化受損，公總於下午近3點事故車輛排除後，接續封閉主線車道進行路面修復作業，該路段仍僅開放側車道通行。（公路總局苗栗工務段提供）

    事故點的南下北上車道路面約100公尺範圍，因受滲漏的甲醇燃燒，出現碳化受損，公總於下午近3點事故車輛排除後，接續封閉主線車道進行路面修復作業，該路段仍僅開放側車道通行。（公路總局苗栗工務段提供）

    2023/03/23 17:17

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕一輛載運25公噸甲醇的油罐車，今天上午9點多，於台61線西濱公路北上112公里處翻覆並起火燃燒。警、消及公路總局人員一度封閉全線道路2個多小時救援，之後才開放側車道通行，不過因事故點的南下北上車道路面約100公尺範圍，因受滲漏的甲醇燃燒，出現碳化受損，公總於下午近3點事故車輛排除後，持續封閉主線車道進行路面修復作業，該路段仍僅開放側車道通行。

    苗栗縣政府消防局於今天上午9點34分獲報，指台61線西濱公路北上112公里有一輛槽車翻覆起火，派遣12輛各式消防車28人前往救援。消防人車抵達現場，發現翻覆車輛為載運甲醇的油罐車，車頭與車身槽體已分離，將昏迷車頭內的46歲駕駛張姓男子救出送醫，並封閉全線道路，佈線使用泡沫滅火。

    駕駛張男受有手、腳骨折等傷勢，送醫搶救傷重不治；警方表示，初步調查為張男駕駛槽車自撞護欄翻覆，但事故原因有待進一步調查。

    槽車火勢於今上午10點28分許撲滅，但因槽內裝載甲醇，消防人員持續在場警戒，待槽體降溫後，經檢視無安全之虞，於上午11點40分許開放南下、北上側車道通行。 經國家運輸安全調查委員會人員到場調查紀錄後，事故槽車於今天下午近3點才排除。

    但公總人員檢視，事故點的南下、北上車道路面約100公尺範圍，因受滲漏的甲醇燃燒，出現碳化受損，不利通行，接續進場展開路面修復作業，該路段主線車道持續管制封閉，修復作業完成前僅開放側車道通行。公總苗栗工務段表示，將漏夜趕工，以利儘早恢復全線通車，為避免車流壅塞，建議用路人可提前改道，請多包涵。

    油罐車撞擊後，車頭與車身槽體已分離，並起火燃燒，警、消及公路總局封閉全線道路，佈線使用泡沫滅火。（民眾提供）

    油罐車撞擊後，車頭與車身槽體已分離，並起火燃燒，警、消及公路總局封閉全線道路，佈線使用泡沫滅火。（民眾提供）

    油罐車撞擊後，車頭與車身槽體已分離，並起火燃燒，警、消及公路總局封閉全線道路，佈線使用泡沫滅火。（民眾提供）

    油罐車撞擊後，車頭與車身槽體已分離，並起火燃燒，警、消及公路總局封閉全線道路，佈線使用泡沫滅火。（民眾提供）

    油罐車撞擊後，車頭與車身槽體已分離，並起火燃燒，警、消及公路總局封閉全線道路，佈線使用泡沫滅火。（民眾提供）

    油罐車撞擊後，車頭與車身槽體已分離，並起火燃燒，警、消及公路總局封閉全線道路，佈線使用泡沫滅火。（民眾提供）

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