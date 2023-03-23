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    首頁　>　社會

    油罐車翻覆駕駛送醫不治 西濱封閉路段預計14:00恢復通行

    載運25公噸甲醇的油罐車，今天上午9點多，於台61線西濱公路北上112公里處翻覆並起火燃燒，消防人員封閉全線道路滅火。（苗栗縣政府消防局提供）

    載運25公噸甲醇的油罐車，今天上午9點多，於台61線西濱公路北上112公里處翻覆並起火燃燒，消防人員封閉全線道路滅火。（苗栗縣政府消防局提供）

    2023/03/23 13:27

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕一輛載運25公噸甲醇的油罐車，今天上午9點多，於台61線西濱公路北上112公里處翻覆並起火燃燒，消防人員趕抵將受傷昏迷的駕駛46歲張姓男子救出送醫，並封閉全線道路滅火，火勢於上午10點50分撲滅後，並經檢視，於上午11點40分許開放南下、北上側車道通行，待國家運輸安全調查委員會勘查紀錄後，才會拖吊，預計下午2點排除。駕駛張男送醫傷重不治，事故原因有待警方進一步調查。

    苗栗縣政府消防局於今天上午9點34分獲報，指台61線西濱公路北上112公里有一輛槽車翻覆起火，派遣12輛各式消防車28人前往救援。消防人車抵達現場，發現翻覆車輛為載運甲醇的油罐車，車頭與車身槽體已分離，將昏迷車頭駕駛座、受有手腳骨折傷勢的張男救出送醫，並封閉全線道路，布線使用泡沫滅火。

    槽車火勢於上午10點28分許撲滅，但因槽內裝載甲醇，消防人員持續在場警戒，待槽體降溫後，經檢視無安全之虞，於上午11點40分許開放南下、北上側車道通行。

    國家運輸安全調查委員會目前在現場調查紀錄中，待調查記錄完成，才可抽離槽內甲醇，以利後續事故槽車吊離，預計下午2點排除，才會全面恢復通行。警方也請用路人提前改道，以避免造成車程延誤。

    載運25公噸甲醇的油罐車，今天上午9點多，於台61線西濱公路北上112公里處翻覆並起火燃燒，消防人員封閉全線道路滅火，46歲駕駛張姓男子傷重送醫不治。（民眾提供）

    載運25公噸甲醇的油罐車，今天上午9點多，於台61線西濱公路北上112公里處翻覆並起火燃燒，消防人員封閉全線道路滅火，46歲駕駛張姓男子傷重送醫不治。（民眾提供）

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