文資局官員淪為「綠能蟑螂」公廁收賄款 判3年6月

前文化部官員蕭銘彬服務的台中文創園區。（資料照）

2023/03/23 14:15

〔記者顏宏駿／彰化報導〕前文化部文資局專門委員蕭銘彬（時任主任秘書）承辦離岸風電環評案時，涉嫌向風電商索取回扣，每案的不法利益從95萬至105萬元間，蕭自稱只拿到172萬元，彰化地院今審理終結，蕭男因貪污罪被判3年8月徒刑。

彰化地檢署偵辦「綠電蟑螂案」時意外發現文化部官員蕭銘彬涉入其中，因為風電開發，除了要做環坪調查外，也要向文化部繳交「水下文化資產調查」。

請繼續往下閱讀...

判決書指出，蕭銘彬（59歲）於2016至2018年擔任水下科長期間，找到盟帝公司譚姓負責人與廠商洽談，事成後譚男再交付廠商回扣給蕭男，受害的包括永傳公司、上瑋公司、玉山能源公司、海龍風電、台灣綠電、竹風電力，這些私人公司被譚男暗示，可找盟帝公司撰寫水下文化資產評估報告，結果都輕易放行。盟帝則向受害公司收取95萬至105萬元的賄款，譚男再將部分賄款交給蕭男。

判決書指出，蕭男喜歡約在廁所收賄款，有一次約在台北市南海路的星巴克廁所內，另一次約在中正紀念堂的捷運廁所內，在10個案件中，他自稱收到172萬的賄款，已全數繳回。

法官表示，蕭男身為國家高階文官，不思廉潔自持，徇私枉法，嚴重戕害官箴，判處3年8月徒刑，譚男2年徒刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法