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    每桌8800元食材非高不可攀 應曉薇被告發辦餐會賄選不起訴

    台北市議員應曉薇去年選舉期間捲入辦餐會賄選風波，移送台北地檢署複訊後獲請回，今天獲北檢不起訴。（資料照）

    台北市議員應曉薇去年選舉期間捲入辦餐會賄選風波，移送台北地檢署複訊後獲請回，今天獲北檢不起訴。（資料照）

    2023/03/23 10:58

    〔記者錢利忠／台北報導〕台北市議員應曉薇去年10月競選期間，被告發透過北市萬華區華江里里長候選人楊華中辦餐會賄選；台北地檢署查出，該餐會是萬華區鄰長聯誼餐會，由應曉薇服務處主任高綉菊訂席，某生命科技陳姓負責人出錢，應雖到場高喊「楊華中1票、應曉薇10票」，不過每桌10人價位僅8800元，食材非高不可攀，難認定足以動搖選民投票意向，今將應曉薇等6人不起訴。

    除了應曉薇之外，同案不起訴被告還包括楊華中、某生命科技陳姓負責人、該公司彭姓經理、應曉薇服務處執行長王尊侃、應曉薇服務處台北市萬華區主任高綉菊。

    關於應曉薇等人當天餐會上的菜色，包括「深海魚綜合刺身」、「龍蝦咖哩」、「軟殼蟹椒鹽」、「招牌佛跳牆」、「深海魚米粉鍋」等，合計12道令饕客垂涎三尺的精緻大菜，每桌10人入座，要價8800元。不過，檢方於不起訴書提及，「該次餐會之菜色或為佳餚，非高不可攀之食材，且須10人共桌，客觀上亦難認足以動搖或影響有投票權人之投票意向」。

    檢方認為，民主社會中，人民享有言論自由的保障，除具特殊身分人士應嚴守中立立場之外，任何人均可於競選期間，在各種公開或不公開的場會，發言支持特定候選人，不能以競選或助選拉票的語言，即推論其有向選民期約達成投票或不投票之意。

    檢方查出，此餐會由應曉薇服務處台北市萬華區主任高綉菊負責訂席，在北市中正區汀州路的新東南海鮮餐廳席開5桌，每桌10人、桌菜8800元，並由某生命科技公司彭姓經理結帳4萬4600元，事後拿發票向該公司陳姓負責人請款；彭某庭訊時也直言，「本餐會舉行的目的是為了幫應曉薇拉票」。

    檢方於不起訴書中指出，審酌現時社會大眾觀念及人民生活水準，應曉薇等人在北市市區的餐廳宴客，與會者為當地鄰里長等具相當社會經歷者，而該次餐會的菜色或為佳餚，但並非高不可攀的食材，且須10人共桌，客觀上難認足以動搖或影響有投票權人的投票意向，尚不構成公職人員選舉罷免法之賄選罪，認定5人罪證不足。

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