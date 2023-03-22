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    3/22今彩539 頭獎開出兩注！獎落新北市、高雄市

    今晚（3月22日）開獎的第112000069期今彩539頭獎開出2注，每注可得800萬元；第112000069期雙贏彩摃龜。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    今晚（3月22日）開獎的第112000069期今彩539頭獎開出2注，每注可得800萬元；第112000069期雙贏彩摃龜。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    2023/03/22 22:17

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月22日）開獎的第112000069期今彩539頭獎開出2注，每注可得800萬元，由新北市新店區安德街106號「鑫隆彩券行」、高雄市鼓山區臨海二路23號「豐富彩券行」開出；第112000069期雙贏彩摃龜。

    第112000069期雙贏彩中獎號碼為「01、02、04、06、11、12、13、15、17、18、21、23」，頭獎摃龜；貳獎共7注中獎，每注可得10萬元；參獎共187注中獎，每注可得500元；肆獎共1807注中獎，每注可得100元。

    第112000069期今彩539中獎號碼為「02、05、17、27、37」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共400注中獎，每注可得2萬元；參獎共9329注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬0434注中獎，每注可得50元。

    第112000069期39樂合彩中獎號碼為「02、05、17、27、37」，四合6注中獎，每注可得21萬2500元；三合共651注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1419注中獎，每注可得1125元。

    第112000069期3星彩中獎號碼為「533」，正彩共23注中獎，每注可得1萬2500元。

    第112000069期4星彩中獎號碼為「9492」，正彩共1注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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