「假美鈔換真台幣」兆豐銀遭詐 兩蔣侍衛官涉案獲緩刑

曾任兩蔣侍衛官的洪篤昌（藍衣者）涉嫌兆豐銀假美鈔詐騙案。（資料照）

2023/03/22 17:33

〔記者吳政峰／台北報導〕2016年間兆豐銀行遭人以假美金換走真新台幣，檢方追查之後，發現是集團犯案，其中一名共犯是當過兩蔣侍衛官的洪篤昌，依偽造有價證券罪起訴，高等法院考量15名被告均和兆豐和解且承認犯行，22日分判6月到2年不等徒刑，均給緩刑免關。

判決指出，在中國經商的張東徑取得偽造的美鈔後，2016年1月7日透過錢賢宗、陳義宏、洪篤昌、周桂榮等人，分別將偽造的百元美鈔486張交付徐原城，以及於2016年2月1日透過錢賢宗、陳義宏、洪篤昌、李建良、呂旺明等人，分別將偽鈔510張交予徐原城，經徐原城轉交謝尚亨後，由謝尚亨依吳俊賢指示交予張愛莉。

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張東徑2016年2月3日透過錢賢宗、陳義宏、洪篤昌、周桂榮等人，分別將偽鈔494張交予謝尚亨，謝尚亨依吳俊賢指示交予張愛莉。張愛莉即於取得當日或翌日，將偽鈔攜至兆豐銀行敦化分行，致使不知情的行員陷於錯誤，同意其存入聯盛公司外幣帳戶以兌換成新台幣，由張東徑等人朋分花用。

潘良男、許啓仁及李季衡（已歿）分別於2016年2月17日、同年月22日，透過陳易成、張瑞能、郭詔正等人，將偽鈔各3000張、2萬張交付予徐原城轉交張愛莉，同日再由張愛莉攜至兆豐銀行敦化分行，以同手法訛詐行員，兌換成新台幣花用。

高院指出，吳俊賢等人於高院審理時均坦承犯行，審酌其等貪圖金錢利益，可預見所取得的美鈔屬偽造，仍持行使兌換，助長偽造他國貨幣犯罪及偽造鈔券流通，紊亂社會交易秩序、國內外美鈔流通貨幣體系，且偽鈔數量非少，造成兆豐銀行遭受損害非輕，所為誠屬不該。

惟高院念吳俊賢等人犯後終能坦認犯行，並與兆豐銀行達成刑事緩刑協議，部分全部履行完畢，部分均依協議按期履行；錢賢宗、洪篤昌、陳義宏、周桂榮、李建良、呂旺明犯罪情節較輕，均有「情堪憫恕」之情，依刑法第59條規定酌減其刑。

參酌參與犯罪情節輕重程度、角色分工、各次行使偽造美鈔數額、兆豐銀行意見，高院分判15名被告6月到2年不等徒刑，緩刑2年到5年不等。可上訴。本案合議庭成員為審判長邱滋杉、陪席法官邱瓊瑩、受命法官劉兆菊。

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