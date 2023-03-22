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    「大便魔人」闖校園 學生噁見腳踏車座墊遭塗糞

    彰化田中高中校園停放腳踏車，近日傳出遭塗抹人體排泄物。（記者陳冠備攝）

    彰化田中高中校園停放腳踏車，近日傳出遭塗抹人體排泄物。（記者陳冠備攝）

    2023/03/22 16:55

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣田中高中學生上週放學回家時，發現有多輛腳踏車座墊遭塗抹糞便，學生氣得大喊「噁心」，昨（21）日傍晚，謝姓男子翻牆闖入，校方發現其行蹤鬼祟，趕緊報警。警方調查，謝男5年前曾在社頭火火車站用肛門磨蹭被害人腳踏車，留下排泄物，這次犯罪手法亦如出一轍。

    本報接到田中高中家長投訴，校園近日闖入「大便魔人」，疑似將排泄物塗抹在腳踏車座墊上，至少有3輛腳踏車遭塗抹，學生們驚覺噁心，嚇得不敢騎乘，也擔心校園闖入怪人，恐會再發生類似情況，騎車前都得小心翼翼檢查。

    田中高中校長張淑女表示，該事件發生在上週，有學生在活動中心留校訓練至晚間，準備牽腳踏車離開時，發現座墊遭塗抹異物，且臭氣難聞，研判應是人體排泄物，立即調閱監視器，發現有一男子闖入停車處；昨日傍晚6點多，學校老師發現謝姓男子從停車場圍牆翻牆闖入，竟與監視器畫面男子模樣相似，決定先將他帶至警衛室後再報警，後來警方查出，謝男與多年前在社頭火車站犯下「洩糞」案同一人。

    「鬆一口氣！」張淑女表示，發生事件後不免有學生擔心，但經檢查電子圍籬正常，不過謝男翻牆處有一缺口，對此校方已加強紅外線感應，並將謝男擅闖校園的相關監視器畫面交由警方處理，避免再有相同事件發生。

    警方表示，謝男（38歲）被捕時神情恍惚，對犯行支吾不清，不過犯罪手法跟之前類似，仍需再釐清是否同人所為，若屬實將依違反社會秩序維護法法辦。（17:12更新）

    田中高中學生腳踏車坐墊，遭塗抹排泄物，學生氣得大喊「噁心」。（民眾提供）

    田中高中學生腳踏車坐墊，遭塗抹排泄物，學生氣得大喊「噁心」。（民眾提供）

    學生腳踏車坐墊遭塗抹人體排泄物，令學生驚覺噁心，嚇得不敢騎乘。（民眾提供）

    學生腳踏車坐墊遭塗抹人體排泄物，令學生驚覺噁心，嚇得不敢騎乘。（民眾提供）

    校方調閱監視器，發現是與5年前在社頭火車站犯下「洩糞」案同一人。（民眾提供）

    校方調閱監視器，發現是與5年前在社頭火車站犯下「洩糞」案同一人。（民眾提供）

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