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    曾文水庫疏浚八軍團2人傷 不影響清淤計畫進度

    五四工兵群執行曾文水庫上游清淤任務，1輛傾卸車側倒，造成2人受傷送醫。（民眾提供）

    五四工兵群執行曾文水庫上游清淤任務，1輛傾卸車側倒，造成2人受傷送醫。（民眾提供）

    2023/03/22 14:59

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕陸軍八軍團五四工兵群在曾文水庫集水區的嘉義大埔執行疏浚，今天有1輛傾卸車作業期間不慎側倒，造成2人受傷送醫；水利署南區水資源局也即時表達關心，了解現場狀況後，不會影響既定清淤計畫進度。

    經濟部利用枯旱期間，水庫水位低的時候，加強清淤作業，並與軍方協調後，由五四工兵群全力協助，本月15日啟動，預計至6月中旬，計畫陸挖、疏浚30萬立方米。

    南水局指出，獲悉受傷事件後，也相當關心，目前軍方工程暫停，以進行現場整理，明天即可恢復作業，希望所有人員都能平安、順利地完成清淤任務。

    八軍團指揮部提到，五四工兵群1輛傾卸車於執行曾文水庫清淤任務期間，因轉彎不慎造成側倒，駕駛與車長受傷，立刻將他們送往醫院診治。

    軍方說，兩員傷勢分別為右手臂脫臼與右手臂挫傷，經治療已無大礙，指揮官已親赴醫院慰問，並承諾給予最佳醫療照護。

    八軍團表示，國軍對於執行任務的安全維護甚為重視，每天施工前均實施勤前教育與安全檢查，確保在安全無虞下遂行任務。

    八軍團強調，工兵部隊的專業能力，長期以來受到國人的肯定，這次全力投入南部抗旱任務，官兵都能深刻感受守護家園的使命；針對該起事件將編組專案小組，釐清肇因，避免類似狀況再發生。

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