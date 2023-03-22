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    首頁　>　社會

    纏著女店員胡言亂語1小時 醉酒男「滋擾」店家挨罰

    台中簡易庭認為朱男無故纏著女店員講話1小時，已達滋擾店家程度，裁罰3000元。（資料照，記者張瑞楨攝）

    台中簡易庭認為朱男無故纏著女店員講話1小時，已達滋擾店家程度，裁罰3000元。（資料照，記者張瑞楨攝）

    2023/03/22 13:21

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市朱姓男子於今年1月間，到一家商店買米酒，一邊喝米酒，同時纏著女店員猛講話，時間長達1小時，女店員勸他離去，朱男反而變本加厲、胡言亂語，被警方依違反社會秩序維護法函送，他辯稱僅是聊天，沒有妨礙別人，台中地方法院台中簡易庭認為，朱男講話約1小時，已達「滋擾公眾得出入之場所」，處罰鍰3000元，可抗告。

    裁定書指出，今年1月15日晚間7時左右，朱男跑到一家連鎖商店買米酒1瓶，卻在櫃臺前，一邊喝米酒，又纏著女店員講話，長達1小時，女店員受不了，勸他不要一再擋在櫃檯前妨礙他人，朱男不理會，還故意在場大聲喧嘩且胡言亂語，心生不滿且帶有酒氣，持續騷擾並影響店家營業。

    台中市警局三分局將他依違反社會秩序維護法，函請台中簡易庭裁罰，朱男宣稱他只是找女店員聊天，沒有妨害他人。

    台中簡易庭認為，依據女店員的指證，朱男無故在櫃檯前，對女店員講話長達1小時，「經勸離未果，顯已影響店家運作及其他客人消費」，依社會秩序維護法第68條，「藉端滋擾住戶、工廠、公司行號、公共場所或公眾得出入之場所者」，裁罰3000元。

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