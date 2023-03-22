完成婆婆遺願 媳婦幫大伯繳清21萬罰鍰及欠費

書記官（左）陪同廖男弟媳（右）至新北市政府交通事件裁決處派駐新北分署的服務窗口，查明廖男尚欠的罰鍰金額。（記者王定傳翻攝）

2023/03/22 11:57

〔記者王定傳／新北報導〕廖姓男子因酒駕被罰2萬2500元未繳，案件被移送行政執行署新北分署後，廖男的弟媳接到通知，前往了解，至銀行提領現金，連同廖男未移送執行的健保費及其他交通違規罰鍰等共21萬餘元一次繳清；她向新北分署人員透露，因婆婆臨終前交代幫大伯繳清全部罰鍰及欠費，以免住家遭查封、法拍，為了完成婆婆遺願，前來幫大伯善後，也希望廖男得以重啟人生。

新北分署指出，去年7月10日清晨6時54分許，廖男騎車行經新北市板橋區環河西路4段一帶，因酒駕被新北市政府交通事件裁決處裁罰2萬2500元，於今年2月間移送新北分署執行，新北分署隨即寄發傳繳通知限廖男於3月23日前自動履行。

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今年3月17日，廖男弟媳至新北分署向書記官表示，廖男現擔任保全工作，之前經常喝酒，也曾因酒駕被關過2次，喝到外籍配偶受不了跑掉了，現仍繼續在喝酒，但害怕再因酒駕被關、被罰，不敢外出喝，改在家裡喝。

廖男弟媳說，她婆婆日前去世，剛辦完喪事，臨終前還不忘交代她幫廖男繳清全部罰鍰及欠費，以免其住家遭查封、法拍，她為了完成婆婆遺願，前來幫大伯善後，也希望大伯得以重啟人生，不要再沉醉於酒池之中。

隨後書記官陪同廖男弟媳至健保署及交通事件裁決處派駐新北分署的服務窗口查明其欠繳金額，廖男除本件酒駕罰鍰2萬2500元外，尚欠健保費10萬餘元及其他交通違規罰鍰9筆，共8萬餘元，未移送執行，其交通違規罰鍰多為無照駕駛及闖紅燈，甚至還有1件是10年前酒駕被罰6萬元，尚欠4萬元案件。

廖男弟媳查明應納金額後，隨即帶著銀行存摺及印章前往銀行提款，再回新北分署連同未移送執行的案件，以現金一次繳清21萬餘元。

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