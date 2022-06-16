為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    酒駕7次犯服刑中 執行署扣存封房追回18萬拒測罰金

    屏東分署執行人員製作公文，扣押在監義務人存款並查封不動產。（法務部行政執行署屏東分署）

    屏東分署執行人員製作公文，扣押在監義務人存款並查封不動產。（法務部行政執行署屏東分署）

    2022/06/16 20:33

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣枋寮鄉一名吳姓男子，酒駕多達7次，目前在監服刑中，因其對2020年拒絕酒測遭開罰18萬元置之不理，法務部行政執行署屏東分署依法執行，在1個多月內成功為國庫徵起該筆18萬元拒測罰單。

    該名男子2020年8月在佳冬開車被警察攔檢時，因拒絕酒測遭開罰18萬元，男子不理會罰單，案件遂移送法務部行政執行署屏東分署執行。

    屏東分署表示，今年（2022年）4月受理該起案件後，發現吳男在警方舉發通知單開出後不久，即因之前多次酒駕被判刑確定而入獄，迄今仍在監服刑中。執行人員職權調查義務人財產後，發現吳男名下尚有存款以及不動產，分署旋即核發執行命令扣押數家銀行存款，並查封男子佔地50坪的透天厝，另囑託監所通知吳男，告以分署目前已發動的執行程序。

    吳男收到通知後自獄中來信，稱於特定金融機構有足夠的存款可繳納該件罰鍰，分署隨即迅速收取吳男所述銀行存款，撤銷其他金融機構的扣押，發函地政事務所塗銷透天厝查封登記，於收案後短短1個多月內，成功為國庫順利徵起該筆18萬元拒測罰單。

    依據法院判決資料，吳男近10年間常常於林邊知名海產店喝啤酒，酒後騎車開車時則屢屢違反交通規則，紅燈右轉、沒戴安全帽、未二段式左轉，或因行車搖晃且忽快忽慢而被警察攔查，雖未肇事，但酒測值的酒精濃度最高曾經達到每公升0.68毫克。義務人酒駕多達7次，之前曾被易科罰金，然而次數實在過多，最後還是因為累犯而被判處須入監服刑。

    屏東分署表示，案件一旦移送，執行程序並不會因為義務人入監服刑而停止，呼籲當事人不要心存僥倖，如果義務人名下有車輛、股票、租金、船舶等財產，分署也一定會依法執行到底。尤其是酒駕案件，縱使義務人並未肇事造成傷亡，為響應酒駕零容忍並減少公共危險，分署還是會繼續強力執行以貫徹交通正義，共同保障用路人安全。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    2男酒駕房產被查封 家人慘幫擦屁股
    2022/03/03 17:09

    2男酒駕房產被查封 家人慘幫擦屁股
    從嚴執行酒駕裁罰案 執行署收下7882萬
    2022/02/16 18:37

    從嚴執行酒駕裁罰案 執行署收下7882萬

    618購物節攻略 刷聯邦卡最高享18%回饋
    9萬元酒駕罰款不繳！ 900萬別墅慘遭查扣拍賣
    2019/04/24 22:41

    9萬元酒駕罰款不繳！ 900萬別墅慘遭查扣拍賣
    強力執行酒駕罰鍰 行政執行署：給民眾一條平安回家的路
    2019/04/19 23:36

    強力執行酒駕罰鍰 行政執行署：給民眾一條平安回家的路

    S-HMO串聯左右學習網絡 加速寶寶學習力
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播